Mit speziellen Plänen hat Trainer Niko Kovac Borussia Dortmund auf die Club-WM in den USA vorbereitet. Am Mittag ging es los in Richtung Florida, wo der BVB zusammen mit Lionel Messi trainiert.

Düsseldorf/Fort Lauderdale (dpa) – Borussia Dortmund ist mit großen Ambitionen zur Club-WM nach Florida gereist. Mit dem gerade erst verpflichteten Königstransfer Jobe Bellingham bestiegen die Westfalen am Mittag in Düsseldorf das Flugzeug nach Miami. Im benachbarten Fort Lauderdale schlägt der Fußball-Bundesligist während des Turniers sein Teamquartier auf. «Wir wollen so weit kommen wie möglich, wie immer», sagte Sportdirektor Sebastian Kehl vor dem Abflug.

Minimalziel ist das Erreichen der K.o.-Runde. In der Gruppenphase treffen die Dortmunder am Dienstag in East Rutherford bei New York auf Fluminense aus Rio de Janeiro, am 21. Juni in Cincinnati auf Mamelodi Sundowns aus Südafrika (beide 18.00 Uhr) und am 25. Juni erneut in Cincinnati auf Ulsan HD aus Südkorea (21.00 Uhr/alle Sat.1). «Wir wollen schon auch performen», sagte Trainer Niko Kovac.

Ohne Can, Schlotterbeck, Özcan und Kobel in die USA

Nicht mit dabei in den USA sind Kapitän Emre Can (Adduktorenverletzung), Abwehrchef Nico Schlotterbeck (Reha) und Mittelfeldspieler Salih Özcan (Knieverletzung). Torhüter Gregor Kobel reist nach einem Testspiel mit der Schweiz in den USA von Nashville direkt nach Florida.

Dafür ist der Bruder des früheren Dortmunders Jude Bellingham sogleich mit dabei. Der Mittelfeldspieler war erst in dieser Woche vom AFC Sunderland für gut 30 Millionen Euro gekommen.

Spezielle Trainings- und Schlafpläne von Kovac zur Umstellung

Mit veränderten Trainings-, Essens- und Schlafplänen bereitete Kovac sein Team auf die Zeitverschiebung an der Ostküste der USA vor. Statt der üblichen Einheiten am Vormittag waren diese in den vergangenen Tagen auf den Nachmittag und dabei von Tag zu Tag eine Stunde nach hinten verschoben worden. Zudem sollten die Spieler immer später ins Bett gehen.

«Erst um zwölf nachts, dann um ein Uhr, dann um zwei und schließlich um drei», berichtete Kovac. «Man muss sich an die Gegebenheiten, die dort herrschen, anpassen. Da versuchen wir mit unserem Ärzteteam und dem Staff so viele Dinge wie nötig auch möglich zu machen.»

In Fort Lauderdale trainieren die BVB-Profis zusammen mit Weltstar Lionel Messi im Trainingszentrum von dessen Team Inter Miami.