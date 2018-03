Mit Taschenlampe und WhatsApp: Wenn Bürger auf Patrouille gehen

Die Lust auf Pflaumen hat ihn offenbar übermannt. Mit einer weißen Tasche in der Hand geht der Mann langsamen Schrittes weg von seinem Auto in Richtung Obstplantage. Schon ist er zwischen den Bäumen verschwunden.

Elke Wolber (von links), Gerlinde C. und Elke Erkens gehören zur Bürgerhilfe Esch. Deren Mitglieder gehen jeden Tag spazieren und halten dabei nach Einbrechern Ausschau. Fotos: Silke Bauer Foto: Silke Bauer

"Wir hätten ein Fernglas mitbringen sollen", sagt Elke Erkens zu ihren beiden Gefährtinnen. Handelt es sich bei dem Mann um einen Obstdieb? "Das Auto kenne ich jedenfalls nicht", sagt Elke Wolber. Gerlinde C., die Dritte im Bunde, kneift angestrengt die Augen zusammen, um in der Ferne etwas zu erkennen. Terrier Bobby bellt heiser vor sich hin. Die drei Damen mit den neonfarbenen Warnwesten gehören zur Bürgerhilfe Esch und machen gerade ihre abendliche Runde durch das Dorf im Landkreis Ahrweiler. Pflaumendiebe gehören eigentlich nicht zu ihrem Spezialgebiet. Ihnen geht es vielmehr darum, Einbrecher auf frischer Tat zu ertappen. Das ist ihnen auch schon mehrfach gelungen.

"Seitdem wir unsere Rundgänge machen, gab es in Esch keine geglückten Tageswohnungseinbrüche mehr", berichtet Elke Wolber, während sie beobachtet, wie der Mann wieder zwischen den Bäumen hervorkommt und ins Auto steigt. "Vielleicht fährt er doch zum Hof, um die Pflaumen zu bezahlen", sagt sie zu den beiden anderen Frauen, und die Gruppe setzt sich wieder in Bewegung. Die 51-jährige Büroangestellte hat die Bürgerhilfe im Frühjahr 2014 ins Leben gerufen, nachdem es im Winter zuvor vier Einbrüche und fünf Versuche in ihrem Heimatort gegeben hatte. Esch liegt an der A 61, wegen der schnellen Fluchtmöglichkeit eine ideale Bedingung für Einbrecher. Die inzwischen 34 Mitglieder – überwiegend Frauen – sind über eine WhatsApp-Gruppe miteinander vernetzt. Jeden Tag – zu unterschiedlichen Uhrzeiten – sind mindestens drei von ihnen gemeinsam im Dorf unterwegs. Stets läuft auch ein Hund mit. "Wir sind keine Bürgerwehr", sagt Wolber. Das zu betonen, ist ihr wichtig. Die Bürgerhilfe übt keine Selbstjustiz aus. "Wir nehmen niemanden fest", fügt sie hinzu. "Wir gehen nur spazieren. Wenn uns etwas Ungewöhnliches auffällt, rufen wir die Hausbewohner oder die Polizei an."

Einbrecher im Wintergarten

Im vergangenen Winter gab es so eine Situation. Von einem Feldweg aus beobachteten die Damen durch eine Hecke hindurch das Blinken einer Taschenlampe in einem Wintergarten. Die Bewohner bekamen davon nichts mit, da sie in der oberen Etage schliefen. "Wir haben sie angerufen und gesagt, dass jemand in ihrem Wintergarten ist", erinnert sich Wolber. Die Bewohner riefen daraufhin die Polizei und verließen das Haus. Der Einbrecher war beim Eintreffen der Beamten zwar längst nicht mehr da, doch gestohlen hatte er nichts.

Angst vor den Einbrechern hat keine der drei Damen. "Wenn mal einer bewaffnet sein sollte, dann leg ich den Rückwärtsgang ein", sagt Gerlinde C. und krault ihren Hund Bobby am Kopf. Außerdem gibt es ja auch noch die stark leuchtenden Taschenlampen, die die Gemeinde der Bürgerhilfe geschenkt hat. "Wenn Sie damit jemandem ins Gesicht leuchten, dann macht der erst mal gar nix mehr", sagt die 72-jährige Elke Erkens zufrieden lächelnd.

Auf ihrer Runde durchs Dorf haben die Damen ihre Augen überall. Elke Wolber bleibt stehen, um in einen Hof zu spähen. Auch dicht bewachsene Grundstücke unterzieht sie gern mal einer genaueren Inspektion. Erst vergangene Woche haben Mitglieder der Bürgerhilfe ein Taxi mit zwei Personen beobachtet, das auf einem der vielen Feldwege rund um Esch unterwegs war. Wolber zeigt auf ihrem Handy ein Foto von dem Taxi, das jemand in der WhatsApp-Gruppe gepostet hat. Erzählungen zufolge sind die beiden Insassen des Wagens, ein Mann und eine verschleierte Frau, durch die Gärten der Anwohner gelaufen, bis sie verjagt wurden.

"Die Mitglieder wissen nun Bescheid und passen auf, ob die beiden wiederkommen", sagt Wolber und hat schon ein weiteres verdächtiges Fahrzeug im Visier. "Wat is denn dat für einer?", fragt sie die anderen beiden Frauen und weist auf einen weißen Kastenwagen mit polnischem Kennzeichen, der im Schritttempo durch das Wohngebiet fährt. Als die beiden jungen Männer im Lieferwagen die drei Damen sehen, drehen sie um und fahren in Richtung Autobahn. "Das sind bestimmt Sperrmüllsammler", sagt Gerlinde C. angesichts der Berge von Gerümpel auf den Bürgersteigen.

Sie hat sich trotzdem das Kennzeichen gemerkt und diktiert es Elke Wolber, die es ins Textfeld ihrer WhatsApp-Gruppe eintippt. "Das ist jetzt auf jeden Fall in meinem Handy", sagt sie. Wolber führt sehr akribisch eine Liste verdächtiger Kennzeichen und versorgt im Bedarfsfall die Polizei damit. "Damit lassen sich die Wirkungskreise der Einbrecher ermitteln", sagt Wolber.

Dass man bei so viel Eifer auch mal ins Fettnäpfchen tritt, verwundert wenig. "Ich habe mal beobachtet, wie ein Mann einen Flachbildfernseher aus einer Hecke gezogen hat", erzählt Wolber. Das kam ihr komisch vor. "Dann hat er auch noch einen Röhrenfernseher aus dem Gebüsch hervorgeholt. Da dachte ich, das kann ja keine Wunderhecke sein, und hab die Polizei gerufen." Die Beamten kommen mit zwei Streifenwagen. Es stellt sich heraus, dass es sich bei dem Mann um einen Sperrmüllsammler handelt, der seine Schätze in der Hecke vor anderen Sammlern versteckt hatte. "Das war mir sehr peinlich", erinnert sich Wolber, muss aber bei der Erinnerung daran über sich selbst lachen. Am Anfang haben manche Einwohner noch ihre Witze über die Bürgerhilfe gemacht: "Jetzt sind die Sheriffs wieder unterwegs – solche Sprüche mussten wir uns anhören", erinnert sich die Initiatorin. Doch inzwischen akzeptiert man in Esch die Spaziergänger mit ihren neonfarbenen Warnwesten. Die Anwohner nicken den Damen an diesem Sommerabend freundlich zu, und für ein Schwätzchen über den Gartenzaun ist immer Zeit. "Ich finde das gut. Das ist psychologische Kriegsführung gegen die Einbrecher, die denken, dass sie hier die flotte Kohle machen können", sagt Anwohner Herbert Alef. Nur ein wenig Sorgen macht er sich schon um die Frauen. "Hoffentlich rächt sich nicht mal einer."

Elke Wolber ist stets wachsam. Entlegene Grundstücke sind bei Einbrechern beliebt. Foto: Silke Bauer

Bürgerhilfe ist Hindernis für Täter

Diese Sorge können die drei Damen nicht nachvollziehen. "Ich glaube nicht, dass es da einer drauf anlegt", sagt Wolber. "Den Einbrechern geht es um Schnelligkeit, die arbeiten auf Bestellung. Die halten sich mit nichts auf. Wir sind ein Hindernis." Der Erfolg der Escher Initiative macht Schule: Auch in anderen Orten der Grafschaft haben sich Bürgerhilfen formiert: in Vettelhoven, Gelsdorf, Holzweiler und Lantershofen. Dort sind die Einbruchszahlen ebenfalls zurückgegangen, bestätigt die Kripo Mayen.

Die drei Damen aus Esch und ihre Mitstreiter machen also alles richtig. Sie gehen weiterhin jeden Tag in ihrem Heimatort spazieren. Und machen Esch ganz nebenbei ein kleines bisschen sicherer.

Von unserer Reporterin Silke Bauer