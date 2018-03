Baustellen als Tatort: Werkzeuge im Fokus von Einbrechern im Kreis Neuwied

Die Fallzahlen bewegen sich zwar auf einem relativ konstanten Niveau, doch es sind die immer neuen Ziele der Einbrecher, die auch der Wirtschaft im Neuwieder Raum zu schaffen machen.

Einbrüche auf Baustellen sind im Kreis Neuwied keine Seltenheit. Häufig haben es die Täter auf Werkzeug abgesehen.

Nicht nur größere Unternehmen im Kreisgebiet schützen sich längst gezielt gegen die Methoden der Kriminellen.

Wie Eduard Sprenger, Sprecher der Kriminalpolizei Neuwied, mitteilt, sind die Zahlen der „Unternehmenseinbrüche“ dabei nur schwer auszulesen, da die Kategorie für das polizeiliche Auswertesystem zu weit gefasst ist. Beispielhaft dürfen dabei die Zahlen des Erfassungsschlüssels „schwerer Diebstahl aus Dienst- und Fabrikräumen, Werkstätten und Lagern“ dienen. Bis auf einen Ausreißer im Jahr 2012 bewegen sich die Zahlen auf einem relativ konstanten Niveau, genau wie die der Unternehmenseinbrüche insgesamt. „Bei dieser Statistik handelt es sich um eine sogenannte ,Ausgangsstatistik'. Dies bedeutet, dass ein Verfahren erst nach der abschließenden Bearbeitung bei Abgabe an die Staatsanwaltschaft erfasst wird. Das kann, insbesondere wenn es Täterhinweise oder Festnahmen beinhaltet, bis zur Abgabe mehrere Monate andauern. Die Erfassung erfolgt daher in vielen Fällen im Folgejahr, so dass ein Jahresvergleich im ersten Moment verzerrt, sich aber auf mehrere Jahre gesehen damit auch wieder ausgleicht“, erläutert Sprenger.

Sein Kollege Armin Müller, Leiter des Kommissariats Eigentumskriminalität, erklärt, dass aktuell immer wieder Werkzeuge im besonderen Fokus der Täter stünden. Dabei würden Werkzeuge aller Art, besonders hochwertige Elektrowerkzeuge, aus Firmen, Werkstätten, aber auch von Baustellen oder aus Firmenfahrzeugen und Transportern entwendet. Hinweise auf Bandenkriminalität gebe es nicht. Auch sei kein lokaler Schwerpunkt, etwa entlang der A 3, auszumachen.

Für die Firmen erschwert es das, sich zu schützen – die Täter können überall zuschlagen. Die Kreishandwerkskammer habe deswegen schon vor Jahren gemeinsam mit der Polizei spezielle Schulungen angeboten, um Handwerks- und Bauunternehmen Tipps für den Schutz zu geben, berichtet der Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Rhein-Westerwald, Udo Runkel.

Dennoch: Bis heute haben Baustelle und Co. kaum an Reiz für die Diebe verloren. Bundesweit gehen die Schäden in die Millionen. Oftmals übersteigen die Folgeschäden den Wert des eigentlichen Diebesguts. Das ist beispielsweise dann der Fall, wenn keine wertvollen Gegenstände entwendet werden, diese aber wichtig sind, damit die Arbeiten vorangehen können. Bis Ersatz beschafft ist, ruht der Betrieb auf der Baustelle mitunter komplett. Hinzu kommt, dass viele Fälle nie aufgeklärt werden können.

Doch die Unternehmen können sich schützen: Weil es sich oftmals nicht um Profis, sondern um Amateure handelt, können schon kleinere Präventionsmaßnahmen eine große Wirkung entfalten, weiß Runkel. Dazu zählt das Markieren von Werkzeugen genauso wie das Beleuchten der Baustellen. Auch sichtbare Sicherungen können Diebe abschrecken, da eine längere Arbeitszeit die Gefahr erhöht, erwischt zu werden.

Neben den aktuell beliebten Elektrowerkzeugen gibt es bei den Einbrechern auch richtige „Evergreens“. „Zigaretten sind das Diebesgut, das immer wieder Täter anlockt“, heißt es bei der Polizei. Die Art des Diebesguts außer Acht gelassen, gebe es wohl nur wenige Unternehmen, die noch keine Erfahrungen mit Einbrechern gemacht hätten, schätzt Christian zur Hausen, IHK-Beiratsvorsitzender und Geschäftsführer der Rengsdorfer Akzentum GmbH. Er selbst hat mittlerweile vorgesorgt – setzt unter anderem auf konsequente Videoüberwachung und hat geschaffen, was jeden Dieb abschrecken soll: „Ein wahres Fort Knox“.

