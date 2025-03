Sperre nach Brutalo-Foul von Millwall-Keeper verlängert

London (dpa) – Nach seinem brutalen Foul gegen den ehemaligen Bundesliga-Profi Jean-Philippe Mateta muss Torwart Liam Roberts vom FC Millwall sechs Spiele aussetzen. Die unabhängige Regulierungskommission gab dem Antrag des englischen Fußballverbandes FA statt, die Sperre des Keepers zu verlängern.

Das eigentlich übliche Strafmaß sieht bei einem groben Foulspiel eine Sperre von drei Spielen vor. Der 30 Jahre alte Torhüter wird seine Strafe in den kommenden sechs Meisterschaftsspielen der zweiten Liga in England abbüßen.

«Bin am Boden zerstört»

Roberts hatte den früheren Mainzer Profi gleich zu Beginn des FA-Cup-Achtelfinales gegen Crystal Palace (1:3) bei einer missglückten Abwehraktion mit dem linken Fuß schwer am Kopf getroffen. Der 27 Jahre alte Mateta hatte eine Risswunde am Ohr erlitten und mit 25 Stichen genäht werden müssen.

«Ich bin am Boden zerstört über das, was passiert ist», erklärte Roberts in einem Statement, das sein Verein auf dessen Homepage veröffentlichte. Er akzeptiere die Rote Karte und die damit verbundene Bestrafung ohne Wenn und Aber. Er versicherte, dass er niemals auf den Platz gehe mit der Absicht, jemanden zu verletzen.