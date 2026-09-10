Die Seattle Seahawks starten mit einem umkämpften Erfolg gegen den Super-Bowl-Kontrahenten. Der Gäste-Quarterback patzt. Seahawks-Star Sam Darnold liefert erst schlechte und dann gute Nachrichten.

Seattle (dpa) - Titelverteidiger Seattle Seahawks ist mit einem spektakulären Comeback-Sieg in die NFL-Saison gestartet. Der amtierende Champion drehte in der Neuauflage von Super Bowl LX gegen die New England Patriots einen 0:10-Rückstand noch in ein 13:10. Dabei überstanden die Seahawks auch den bitteren Ausfall von Star-Quarterback Sam Darnold, der sich gleich im ersten offensiven Drive an der Hüfte verletzte und den Rest der Partie verpasste.

Erste Untersuchungen nach der Partie ergaben beim Super-Bowl-Helden keine genaue Diagnose, laut Head Coach Mike Macdonald durfte man jedoch zumindest leicht aufatmen. «Wir können zu diesem Zeitpunkt eine Fraktur ausschließen, das sind tolle Neuigkeiten», sagte Macdonald über Darnold. «Aber es müssen weitere Tests gemacht werden.»

Seahawks gelingt Steigerung

Den Unterschied im Lumen Field machte die in der zweiten Hälfte deutlich verbesserte Verteidigung der Gastgeber, die Patriots-Spielmacher Drake Maye im Schlussviertel gleich dreimal den Ball abnahm und damit ihre Dominanz aus dem einseitigen Endspiel im Februar (29:13) fortsetzte.

Für die Punkte der Seahawks sorgten Star-Receiver Jaxon Smith-Njigba mit einem Touchdown und Kicker Jason Myers, der zwei Field Goals sicher verwandelte. Ersatz-Quarterback Drew Lock lieferte kein fehlerfreies Spiel ab, machte seine Sache insgesamt aber gut. Bei New England punkteten Rookie-Tight End Eli Raridon sowie Kicker Andy Borregales.

Seattle begann das Spiel mit einem vielversprechenden Drive, der mit einem Sack von Darnold und der daraus resultierenden Verletzung ein jähes Ende nahm. Die knapp 69.000 Zuschauenden sahen in der Folge eine fehlerhafte erste Hälfte der Heimmannschaft, die den Patriots in die Karten spielte. Doch das Blatt wendete sich nach der Pause. Die verbesserte Verteidigung brachte neue Energie ins Stadion, die sich schließlich auch auf der Anzeigetafel bemerkbar machte.

Maye schmeißt das Spiel weg

Dennoch hielten die Gäste in der Schlussphase alle Trümpfe in der Hand - bis Maye zum dritten Mal patzte. «Ich hatte meine Augen auf dem Ball und als ich ihn sah, dachte ich nur noch: Ball, Ball, Ball», sagte Matchwinner Josh Jobe, der bei seinem abgefangenen Ball artistisch beide Füße noch ins Feld brachte.

Auch New England musste derweil einen empfindlichen Verlust hinnehmen: Superstar A.J. Brown verletzte sich bei seinem Debüt am Knöchel. Ein Gegenspieler war auf dem Sprunggelenk des Wide Receivers gelandet. Eine genaue Diagnose stand wie bei Darnold unmittelbar nach dem Spiel noch aus.