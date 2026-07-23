Spart Strom: Diese Stecker sollten Sie vor dem Urlaub ziehen

Herd aus? Fenster zu? Schlüssel dabei - und los? Oder blinkt da doch noch ein kleines Stand-by-Lämpchen? Warum sich ein echter Stecker-Check vor dem Urlaub lohnen kann.

Leipzig (dpa/tmn) – Wer sich die Mühe macht, vor dem Urlaub alle unnötigen Geräte konsequent vom Strom zu trennen, spart Geld. Darauf macht die Verbraucherzentrale Sachsen aufmerksam.

Bei einem typischen Drei-Personen-Haushalt kann der reine Stand-by-Betrieb bis zu 20 Prozent der gesamten Stromkosten ausmachen, rechnen die Verbraucherschützer vor. Auf das Jahr gerechnet, kommen so schnell etliche Euros im Jahr zusammen, die sich einfach einsparen ließen.

Der Fragen für einen effektiven Strom-Spar-Check.

1. Kann ich die Sicherung ganz rausnehmen?

Muss es kurz vor der Abreise schnell gehen, liegt der Gedanke nahe, einfachheitshalber pauschal alle Sicherungen rauszunehmen. Das sollte man aber nur nach gründlicher Überlegung und mit Vorbereitung tun. Braucht wirklich kein Gerät während der Abwesenheit Strom?

Ausnahmen können zum Beispiel Kühlgeräte, Alarmanlagen oder Überwachungskameras sein.

2. Bei welchen Geräten lohnt sich Abschalten besonders?

Boiler und Heizungen haben der Verbraucherzentrale zufolge einen besonders hohen Energiebedarf. Wer länger verreist, profitiert also davon, diese Geräte ganz abzuschalten.

Auch Router, Repeater oder Festnetztelefon können Sie vor einer Urlaubsreise vom Netz nehmen. Es sei denn, in Haus oder Wohnung werden Smarthome-Geräte oder Sicherheitskameras betrieben, die eine aktive Verbindung mit dem Internet benötigen. Allerdings: Ein Blick in die Einstellungen des Routers zeigt an, ob es Energiesparmodi gibt. Die können den Verbrauch senken.

Wer besonders gut organisiert ist, achtet auch auf Kühlschrank und Gefrierfach. Vor längeren Reisen empfiehlt die Verbraucherzentrale, den Inhalt aufzubrauchen und das Gefrierfach abzutauen. Bereits eine ein Zentimeter dicke Eisschicht könne den Stromverbrauch des Geräts um bis zu 15 Prozent erhöhen.

3. Wie sieht es mit Geräten im Stand-by-Modus aus?

Auch Geräte, die im Stand-by-Modus weiterlaufen, können unter Umständen viel Strom verbrauchen. Dazu gehören zum Beispiel Computer, Spielkonsolen oder Unterhaltungselektronik.

Entscheidend ist, darauf zu achten, dass solche Geräte wirklich vom Netz getrennt sind. Denn nicht immer weisen leuchtende Lämpchen, Displays oder andere Signale darauf hin, dass ein Gerät noch Strom zieht.