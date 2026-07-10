Kunden und Kundinnen der Sparkassen haben zurzeit oft noch mehrere Apps auf dem Handy, um Zahlungen zu autorisieren. Eine wird nun abgeschafft - die Funktion zieht um. Wohin? Und was müssen Sie tun?

Berlin (dpa/tmn) – Wer online mit Kredit- oder Debitkarten der Sparkassen bezahlt, nutzt zur Freigabe derzeit oft noch die S-ID-Check-App. Diese ist Teil der gesetzlich vorgeschriebenen Zwei-Faktor-Authentifizierung, bei der zur Bestätigung einer Zahlung etwa Fingerabdruck oder Gesichtserkennung ins Spiel kommen.

Im Online-Banking kommt zur Freigabe von Aufträgen hingegen die S-PushTAN-App zum Einsatz. Bisher brauchen viele Kundinnen und Kunden also oft zwei Apps. Damit soll nun Schluss sein.

Ab Ende Januar 2027 wird die Freigabe von Online-Zahlungen in die S-PushTAN-App integriert, die S-ID-Check-App wird eingestellt – und kann dann nicht mehr genutzt werden, heißt es vom Deutschen Sparkassen- und Giroverband (DSGV). Ziel ist es, Bezahlvorgänge sowie Installations- und Registrierungsaufwand zu verringern, heißt es weiter.

Und was bedeutet das jetzt für Sparkassen-Kunden- und Kundinnen?

Wer die S-PushTAN-App noch nicht nutzt, muss die App neu einrichten und seine Karten einmalig registrieren. Kundinnen und Kunden, die die App schon für das Online-Banking nutzen, können die Karteneingabe einfach ergänzen.

Schritt-für-Schritt-Anleitungen finden Betroffene im Internet – und auch in den Filialen vor Ort helfen die Mitarbeitenden weiter, heißt es vom DSGV.