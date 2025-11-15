Fußball-WM-Qualifikation Spanien, Schweiz und Österreich ganz nah am WM-Ticket dpa 15.11.2025, 20:37 Uhr

Europameister Spanien ist in der WM-Qualifikation weiter makellos unterwegs und kann fast sicher mit einem direkten Ticket planen. Auch Österreich und die Schweiz sind nahezu durch. Belgien patzt.

Tiflis (dpa) - Österreich mit dem deutschen Trainer Ralf Rangnick, Europameister Spanien und die Schweiz haben ihre Qualifikation für die Fußball-Weltmeisterschaft zum Greifen nah. Die spanische Nationalmannschaft kann nach dem 4:0 (3:0) in Tiflis nur noch theoretisch als Tabellenführer der Gruppe E von der Türkei eingeholt werden.







