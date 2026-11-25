Einige Autohersteller bieten digitale Dienste nur für eine begrenzte Zeit gratis an - manches lässt sich auch später noch freischalten. Was man schon vor den Kauf zu Laufzeit und Kosten klären sollte.

Berlin (dpa/tmn) – Die moderne Autowelt hält für Kunden schier endlos viele digitale Funktionen oder Extras parat. Egal, ob für Sicherheit oder Komfort. Doch einige Features können zunächst kostenlos dabei sein, später aber zusätzliche Kosten verursachen. Als Beispiele nennt der Auto Club Europa (ACE): Echtzeit-Verkehrsinformationen, Navidienste, Sprachassistenten oder App-Features, mit denen sich das Auto etwa aus der Ferne verriegeln oder die Klimaanlage steuern lässt.

«Nach einigen Monaten oder Jahren kann dafür ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich werden», erläutert der ACE und rät, vor dem Kauf eines Autos genau zu prüfen, was davon dauerhaft kostenlos bleibt oder was Folgekosten nach sich zieht.

Freischalten kann man einiges auch noch nach dem Kauf

Aber es geht auch quasi andersherum: Dank moderner Technik lassen sich bei einigen Autos auch nach dem Kauf noch Funktionen, die von vornherein schon an Bord sind, später noch freischalten – gegen Geld natürlich. Hier nennt der ACE zum Beispiel Fernlichtassistenten oder bestimmte Navifunktionen.

Solche Freischaltungen können wiederum auch «zeitlich begrenzt oder dauerhaft» gelten. So rät der ACE zur Kostenkontrolle: Lassen Sie sich bereits vor dem Kauf eine Übersicht über kostenlose Nutzungszeiträume, mögliche Abo-Gebühren, Kündigungsbedingungen und einmalige Freischaltungskosten aufstellen.

Das gilt nicht nur für Neuwagen, sondern auch den Gebrauchtkauf. Auch hier sollte geklärt werden, welche digitalen Features freigeschaltet sind und wie lange sie noch nutzbar sind. Je nach Hersteller und Dienst bleiben bezahlte Funktionen auch nach dem Fahrzeugverkauf verfügbar oder müssen erneut gebucht werden – «obwohl die vorherigen Eigentümerinnen und Eigentümer bereits dafür bezahlt haben», so der Club. Wichtig zu wissen ist auch, ob die Dienste für das Auto überhaupt weiterhin angeboten werden und ob sich etwaige Freischaltungen auf ein neues Benutzerkonto übertragen lassen.

Alles schriftlich im Kaufvertrag festhalten

Werde eine Funktion als dauerhaft verfügbar beworben oder beim Verkauf «ausdrücklich zugesichert», sollte diese Zusage im Kaufvertrag stehen.

Der ACE rät, sich mündliche Zusagen zu Laufzeiten und Kosten schriftlich bestätigen zu lassen. Falls das im Vertrag vergessen wurde, kann auch eine anschließende Bestätigung vom Verkäufer oder dem Autohaus helfen.