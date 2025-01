Sorgen um Bentancur: Tottenham-Profi vom Platz getragen

London (dpa) - Tottenhams Mittelfeldspieler Rodrigo Bentancur ist während des Ligapokalspiels gegen den FC Liverpool mit einer Trage vom Platz gebracht worden. Zuvor hatte der 27-Jährige aus Uruguay mit dem Gesicht nach unten auf dem Rasen gelegen und musste anschließend medizinisch behandelt werden. Was genau geschah, war zunächst unklar.

Bentancur war im Halbfinal-Hinspiel nach einer Ecke zu Boden gegangen. Auf den TV-Bildern war zunächst keine Fremdeinwirkung zu erkennen. Er hatte in der sechsten Minute versucht, den Ball mit dem Kopf zu erreichen, das klappte jedoch nicht. Er wälzte sich danach vor Schmerzen, bevor er mit ausgebreiteten Armen offenbar regungslos liegen blieb.

Tottenham siegt trotzdem

Medizinisches Personal lief mit etwas Verzögerung auf das Spielfeld, um zu helfen. Auch die Spieler beider Teams hatten schnell erkannt, dass die Situation ernst war und wollten helfen. Die Fans applaudierten anschließend, als Bentancur vom Platz getragen wurde. Zu diesem Zeitpunkt hatte es 0:0 gestanden.

Doch dabei blieb es nicht. Der erst 18 Jahre alte Schwede Lucas Bergvall erzielte für Tottenham in der 86. Minute den Siegtreffer, zu diesem Zeitpunkt war auch Timo Werner eingewechselt worden. Das Rückspiel findet am 6. Februar in Liverpool statt.