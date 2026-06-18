Slush-Feeling ohne Alkohol: Wie aus Cold Brew Tea, Himbeeren und alkoholfreiem Rosé ein sommerlicher Tee-Frosé entsteht – ganz im Sinne des «Mindful Drinking»-Trends, also dem achtsamen Trinken.

Hamburg (dpa/tmn) – Wer in gefühlt tropischen Nächten nach partytauglichen, aber alkoholfreien Durstlöschern sucht, muss sich nicht nur an Wasser halten. Klar, kann das natürlich auch mit einem Spritzer Zitrone, Limette oder Orange aufgewertet werden. Wer es ein bisschen spannender mag, muss aber auch nicht gleich an raffinierte Mocktails denken.

Es geht auch einfacher – und zwar mit von Tee inspirierten Drinks. Die brauchen nur ein bisschen Vorlauf, um etwa in Eiswürfelform neu zu glänzen, und passen laut Kyra Schaper, Pressereferentin des Deutschen Tee & Kräutertee Verbands, perfekt in den «Mindful Drinking»-Trend, also zum achtsamen Trinken ohne Alkohol.

Der Teeverband hat ein leichtes, cooles Sommergetränk kreiert, das sich unkompliziert zubereiten lässt – einen erfrischenden Tee-Frosé. Und der Name ist Programm: Es handelt sich um eine Wortschöpfung aus Frozen und Rosé. Der stylishe Drink wird auf Basis von Cold Brew Tea zubereitet und mit alkoholfreiem Rosé gemixt. Laut Kyra Schaper erinnert er an Slush-Eis im Glas.

So kommt der Tee-Frosé ins Glas

Zutaten für 250 ml (1 Glas):

250 ml Roséwein ohne Alkohol

1 oder wahlweise 2 Beutel Cold Brew Tea, etwa Himbeer-Zitrone

5 frische Himbeeren

Deko: Frische Himbeeren, Zitronenzesten oder essbare Blüten

Zubereitungszeit: 5 Minuten + mind. 6 Stunden Gefrierzeit

Zubereitung:

Den Roséwein in ein Litermaß geben. Den Cold Brew Teebeutel in den Roséwein geben und 10 Minuten ziehen lassen. Nach der Ziehzeit den Teebeutel ausdrücken und entfernen. Diesen «Tee-Rosé» nun in eine Eiswürfelform geben und mindestens 6 Stunden im Gefrierschrank durchfrieren lassen. Zum Servieren die Eiswürfel aus dem Froster nehmen und 5 Minuten bei Zimmertemperatur stehen lassen. Dann zusammen mit den frischen Himbeeren in einen leistungsstarken Mixer füllen und mixen, bis eine cremige, slush-artige Konsistenz entstanden ist. In ein Glas füllen, dekorieren und genießen!

Extra-Tipp: Wer mag, kann noch etwas Süße oder einen Spritzer Zitronensaft zugeben.