Totale Finsternis und Nilkreuzfahrt? Oder ein Strandurlaub in Südspanien mit SoFi-Erlebnis? Wer das Himmelereignis verpasst hat, bekommt in nicht einmal einem Jahr die nächste Gelegenheit.

Berlin (dpa/tmn) – Millionen Menschen haben, vor allem in Spanien, die totale Sonnenfinsternis bestaunt. Auch viele Deutsche waren im Urlaub bei dem astronomischen Ausnahmeereignis live dabei, auf Mallorca zum Beispiel.

Für alle, die das auch einmal erleben und dafür nicht bis 2081 warten wollen, wenn in Deutschland die nächste totale Finsternis ansteht, bietet sich eine Kombination mit dem nächsten Sommerurlaub an, ein SoFi-Urlaub also.

Denn schon am 2. August 2027 ist wieder eine totale Sonnenfinsternis – unter anderem in beliebten Urlaubsländern wie Marokko, Tunesien und Ägypten. Und auch Spanien kommt erneut in den Genuss, diesmal am Südzipfel des Landes rund um Cadiz und Malaga.

Für die Reiseplanung und die Auswahl des Urlaubsortes ist es wichtig, den genauen Verlauf der Totalitätszone mit allen relevanten Uhrzeiten zu kennen: Der lässt sich online auf der Karte des US-amerikanischen National Solar Observatory (NSO) nachvollziehen.

Aus Urlauberperspektive besonders attraktiv ist beispielsweise Ägypten, denn dort zieht die Totalitätszone unter anderem über das berühmte Tal der Könige hinweg. Das Ereignis lässt sich etwa mit einer Nilkreuzfahrt kombinieren. Auch die tunesische Insel Djerba liegt drin, die Urlaubsregion rund um Monastir hingegen genau am Rand der Totalitätszone.

Die SoFi ist nicht abends – und die totale Verdunklung länger

In mancherlei Gesichtspunkten ist die Sonnenfinsternis im nächsten Jahr noch geeigneter als die letzte, um eine Reise um sie herum zu planen.

Zum beginnt sie in den Vormittagsstunden und nicht am Abend kurz vor Sonnenuntergang – man muss sich also nicht sorgen, Aussichtspunkte mit ausreichend Weitblick nach Westen vor Ort zu haben, sondern kann in der Regel vermutlich einfach den Kopf nach oben gen Himmel recken.

Zum anderen ist die Zeit der totalen Verdunklung deutlich länger als in diesem Jahr. Die Phase, wo der Mond die Sonne komplett verdeckt, wird bei dieser Sonnenfinsternis in Ägypten laut Daten des NSO bis zu 6 Minuten und 23 Sekunden andauern – im Gegensatz zu maximal 2 Minuten und 18 Sekunden vor der Westküste Islands.

Dazu kommt: Es handelt sich um Länder mit einer sehr hohen Anzahl an Sonnentagen und entsprechend auch einer hohen Wahrscheinlichkeit, dass der Himmel am Tag der Sonnenfinsternis wolkenfrei ist.

Weil die Nachfrage nach Flügen und Hotels in den Regionen der touristisch beliebten Länder, die von der Totalitätszone durchzogen werden, wie schon in Spanien in diesem Jahr hoch sein dürfte, lohnt sich vermutlich frühzeitiges Buchen, gegebenenfalls mit flexibel stornierbaren Tarifen.

Auch in Deutschland ist wieder Finsternis – aber nur partiell

Wer noch eine Sonnenfinsternis-Brille hat, sollte diese sicher verstauen: Solange die Filterfolie keine Kratzer und Risse hat, kann man die Brille auch 2027 wieder benutzen, um in den Himmel zu schauen. Das gilt auch, wenn man nicht wegfliegt: Denn in Deutschland wird es am 2. August wieder eine partielle Finsternis geben, die Sonne wird also teilweise verdeckt.