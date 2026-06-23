Im Sommer ist Vorsicht geboten: Schon kurze Zeit ungekühlt reicht, damit Keime sich rasch vermehren. Was die Verbraucherzentrale Bremen für Grillpartys und Alltag empfiehlt.

Bremen (dpa/tmn) – Die Milch geronnen, die Wurst sieht schleimig aus, das Brot hat weiße Flecken und die Beeren sind von einem pelzigen Belag überzogen: Was vor ein paar Stunden noch völlig einwandfrei schien, ist plötzlich gekippt. Gerade in Hitzeperioden passiert das besonders häufig.

Wenn Lebensmittel plötzlich säuerlich, fischig oder faulig riechen, haben Keime zugeschlagen. Bei hohen Temperaturen verderben Lebensmittel schneller und vieles landet schneller im Müll als zu anderen Jahreszeiten.

Das ist natürlich ärgerlich. Deshalb rät die Verbraucherzentrale Bremen, in der Küche konsequent hygienisch zu arbeiten: «Lebensmittel sollten nie lange ungekühlt in der Sonne stehen. Auch das nachträgliche Kühlen macht sie nicht wieder sicher», sagt Sonja Pannenbecker von der Verbraucherzentrale Bremen.

Die Verbraucherschützer geben Tipps zum richtigen Umgang mit Lebensmitteln im Sommer:

Mengen realistisch planen

Nur so viel kaufen und zubereiten, wie tatsächlich gegessen wird – besonders bei Grill- und Gartenpartys. Die Verbraucherzentrale hält dafür einen praktischen Portionsplaner bereit, der genaue Mengenangaben pro Portion bereit.

So sind die Faustregeln etwa für ein 3-Gänge-Menü für 2 Personen folgende:

Vorspeise: 400 ml Suppe oder 140 g Blattsalat oder 300 g Antipasti

Fleisch/Fisch: 200 g Fleisch oder 250 g Fisch

Beilagen: 300 g Kartoffeln oder 4 kleine Klöße oder 240 g Nudeln oder 80 g Reis

Gemüse/Salat: 200 g Rohkost oder 60 g Blattsalat oder 300 g gares Gemüse

Obst/Dessert: 200 g Dessert

An die Kühlkette denken

Kühlpflichtige Produkte immer gut gekühlt transportieren und zuletzt einpacken. Kühlboxen mit Akkus sind ideal fürs Picknick und Grillen.

Fleisch durchgaren

Fleisch immer gut durchgaren (mind. 70 Grad Kerntemperatur) – und nur so viel grillen, wie auch aufgegessen wird.

Warm halten oder sofort kühlen

Warme Speisen heiß halten (über 65 Grad) oder rasch abkühlen und innerhalb kurzer Zeit verzehren.

Reinigen der Küchenausstattung

Hände und Küchengeräte gründlich reinigen, für Fleisch und Gemüse getrennte Schneidebretter verwenden.

Umgang mit empfindlichen Lebensmitteln

Besonders empfindliche Lebensmittel wie rohes Fleisch, Wurst, Milchprodukte oder Gerichte mit rohem Ei verderben bei sommerlichen Temperaturen schnell. Bereits bei Zimmertemperatur können sich aus wenigen Salmonellen innerhalb weniger Stunden Tausende Keime entwickeln.

Also sollten etwa Eier, Hackfleisch oder Meeresfrüchte im Sommer nur frisch gekauft und zügig verbraucht werden.