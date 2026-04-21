Welche Hosen sind derzeit angesagt - und wie lassen sich aktuelle Trendstücke eigentlich kombinieren? Eine Stilberaterin gibt Antworten rund ums Beinoutfit.

Kirchheim (dpa/tmn) – Röhre, Karotte, Schlag: Hose ist nicht gleich Hose. Regelmäßig kommt eine neue Form in Mode, andere verschwinden nahezu in der Versenkung – bis sie wieder angesagt sind. Und welchen Schnitt man trägt, prägt das ganze Outfit.

Welche Hosenform man diese Saison besonders häufig am Bein sieht – und wie man ein aktuell aufstrebendes Exemplar am besten stylt, erklärt die Stilberaterin Dunja Heß im Interview.

Frage: Frau Heß, welche Schnitte liegen bei Hosen derzeit im Trend?

Dunja Heß: Grundsätzlich werden die Hosen gerade wieder weiter. Das haben wir schon in den letzten Jahren gesehen. Im Herbst und Winter war ja etwa die Barrel Jeans modern, im Frühling und Sommer kommen jetzt kürzere Varianten dazu, also etwa die klassische Culotte – und zwar in extra weit und ausgestellt.

Nach wie vor zu sehen sind gerade geschnittene Jeans, also Straight Leg Jeans, aber auch Wide Leg Jeans mit weitem Bein. Und dann reiht sich auch die Ballonhose in diesen Reigen ein. Die Ballonhose ist oben schmal geschnitten, sitzt hoch auf der Hüfte, wird ab den Oberschenkeln sehr weit und nach unten wieder rapide eng. Meistens hat sie auch ein Bündchen unten am Fuß. Es gibt Ballonhosen aus sehr weichem, dünnen Denim. In der Regel sind das aber Stoffhosen.

Frage: Das klingt sehr sommerlich. Wie kann man Ballonhosen gut kombinieren?

Dunja Heß: Es gibt eine grundsätzliche Regel für eine ästhetische Silhouette: Wenn es unten weit ist, muss es oben enger sein. Die Ballonhose ist also keine Hose, zu der wir Oversized-Oberteile tragen sollten, einfach weil die Silhouette dadurch verschwinden würde. Das heißt, wir tragen am besten enge Oberteile dazu – und wenn sie nicht so ganz weit sind, sehen auch Blusen sehr schön aus. Damit wird die Ballonhose sogar businesstauglich.

Man kann sie aber auch mit Crop-Oberteilen stylen, also bauchfrei. Das bleibt ja weiterhin modern. Und wir sehen seit diesem Jahr viele Bodys. So eine Ballonhose mit Body drunter: Das sieht super aus.

Um den Blick auf die Taille zu richten, kann man zur Ballonhose übrigens gut mit kleinen Gürteln arbeiten – sofern die Hosen Gürtelschlaufen haben. Man kann die Hose aber auch mit großen Ketten und auffälligen Ohrringen kombinieren, weil die den Blick nach oben lenken.

Frage: Und welche Schuhe passen dazu?

Dunja Heß: Weil die Hose unten so schmal zusammengeht, gehen relativ viele Schuhe. Es sollten vielleicht nicht ganz klobige Exemplare sein. Aber Sneakers passen sehr gut dazu, Loafer, Sandalen und Flip-Flops im Sommer. Und natürlich auch hohe Schuhe.

Gerade wenn man ein bisschen kleiner ist oder kräftigere Hüften hat, kann man die Silhouette mit einem hohen Schuh ein bisschen strecken. Die Ballonhose staucht schließlich schon ein wenig.