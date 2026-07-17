Hitze macht vielen Stauden weniger aus als gedacht. Wann sie trotzdem Unterstützung brauchen, wie sie sich nach Trockenheit erholen – und wann neue Pflanzen am besten gesetzt werden.

Bornhöved (dpa/tmn) – Katzenminze, Storchschnabel oder Zierlauch blühen gerade in vielen Gärten. Jetzt ist die Zeit, ihre Blüten zu genießen. Viel Pflege brauchen die robusten Stauden im Hochsommer meist nicht. Staudengärtnerin Svenja Schwedtke erklärt, wie sie mit wenigen Handgriffen gesund und blühfreudig bleiben.

Jetzt nur sparsam eingreifen

Werfen sich die Sommerstauden auf den Weg, kann man ein paar Stöcke dagegen stecken, damit sie nicht alles versperren. Wer viel Wert auf Optik legt, kann Verblühtes abschneiden. Und wenn es Stauden sind, die noch den ganzen Sommer über blühen sollen, freuen sie sich auch über etwas Dünger.

Stauden sollten nur bis August gedüngt werden, am besten mit einem organischen Volldünger. Danach bereiten sie sich auf den Winter vor. Wichtig ist außerdem, nach dem Düngen gründlich zu gießen, damit die Pflanzen die Nährstoffe aufnehmen können.

Apropos Gießen: Wer standortgerecht gepflanzt hat, muss gar nicht so oft zur Gießkanne greifen. Die Pflanzen zeigen auch selbst, wenn sie Durst haben: Das Laub wird etwas silbrig-grau und die Blätter rollen sich ein – spätestens dann ist es an der Zeit für Wasser.

Wirkt eine Staude obenrum vertrocknet, ist das noch kein Grund, sie gleich herauszureißen. Besser ist eine kleine Erste-Hilfe-Maßnahme: Die vertrockneten Pflanzenteile zurückschneiden, gründlich gießen und der Pflanze etwas Zeit geben. Stauden sind meist erstaunlich robust und treiben oft wieder aus.

Wann kann man wieder pflanzen?

Wenn absehbar ist, dass eine längere Regenphase bevorsteht, ist das ein guter Zeitpunkt zum Pflanzen. Ansonsten eignen sich der Herbst und damit September und Oktober besonders gut fürs Setzen von Stauden.

Eine Ausnahme sind herbstblühende Arten wie Herbstzeitlose oder Herbstkrokusse: Sie werden schon im August gepflanzt und blühen im Oktober. Die meisten Pflanzen, die im Herbst gesetzt werden, blühen allerdings erst im folgenden Jahr.