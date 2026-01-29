Bei der Studienplatzvergabe fürs Sommersemester Pech gehabt? Dann kann es sich unter Umständen lohnen, einen Blick in die Studienplatzbörse zu werfen. Hier lauert die Chance auf den Last-Minute-Platz.

Berlin (dpa/tmn) – Nach dem Abi oder dem ersten Uni-Abschluss noch keinen (weiterführenden) Studienplatz gefunden? Kein Problem. Denn noch ist nicht jede Hoffnung auf einen Platz an einer deutschen Universität oder Hochschule für das bevorstehende Sommersemester dahin. Ab dem 1. Februar – und damit nach Ende der regulären Bewerbungs- und Zulassungsfristen – können Interessierte in der Studienplatzbörse der Hochschulrektorenkonferenz nach unbesetzten Studienplätzen suchen.

Dort stellen sämtliche Hochschulen online zentrale Informationen zu den Studiengängen zur Verfügung, bei denen noch Restkapazitäten bestehen – und auf die man sich darum noch immer bewerben kann.

Studieninteressierte können ihre Suche in der Studienplatzbörse individuell zuschneiden und etwa gezielt nach grundständigen oder weiterführenden Studiengängen, Zulassungsbeschränkung, Hochschultyp, Fach und Ort filtern. Ist ein passendes Angebot gefunden, können gleich entsprechende Bewerbungsfristen und Kontaktmöglichkeiten eingesehen werden.

Gut zu wissen: Selbst, wenn im ersten Versuch nicht gleich ein Treffer dabei ist, kann es sich der Hochschulrektorenkonferenz zufolge lohnen, die Suche an einem anderen Tag zu wiederholen. Bis zum 30. April würde die Börse täglich aktualisiert. Weil Zugelassene ihren Anspruch nicht immer annehmen, können so auch noch später neue Angebote hinzukommen.