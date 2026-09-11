Offroad-Paket
So wird der elektrische Cayenne zum Abenteurer
Porsche Cayenne Electric
Offroad-Paket von Porsche: Der elektrische Cayenne soll sich damit abseits befestigter Wege noch wohler fühlen.
Porsche AG. DPA

Buckelpiste statt Boulevard, Geröll statt Glamour, Feldweg statt Fünf-Sterne-Hotel: Mit ein paar Änderungen stärkt Porsche den Abenteuer-Charakter des Cayenne. Praktiker profitieren auch.

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Stuttgart (dpa/tmn) – Staubige Feldwege, ausgewaschene Geröllpisten und offene Landschaft ohne Teer weit und breit – Autos wie den elektrischen Porsche Cayenne sieht man selten auf so einem Terrain. Doch am Fahrzeug liegt es nicht, behauptet der Hersteller und hat zum Beweis ein spezielles Offroad-Paket entwickelt.

Für einen Aufpreis von knapp 2.500 Euro gibt es laut Porsche dann neben ein bisschen optischem Zierrat vor allem neue Schürzen an Bug und Heck und verstärkte Schwellerleisten mit integrierten Gleitschienen an der Seite. Außerdem wird die Lüftung der Batterie verbessert und Kunststoffplanken sollen die Radläufe schützen, so Porsche weiter.

Bessere Geländegängigkeit und mehr Anhängelast

Mit den Umbauten, die für alle drei Motorvarianten vom 325 kW/442 PS starken Basismodell für 105.200 Euro über den 460 kW/666 PS starken Cayenne S bis hin zum Turbo mit 850 kW/1.156 PS an der Spitze angeboten werden, verbessern sich vor allem die sogenannten Böschungswinkel und der Cayenne überwindet leichter grobe Steigungen und starke Gefällestrecken.

Zudem bockt die Luftfederung den Wagen ein paar Zentimeter weiter auf und erhöht so die Bodenfreiheit, teilt der Hersteller mit. Vom Offroad-Paket profitieren aber nicht nur Globetrotter und Pfadfinder, sondern auch Praktiker im Alltag: die Anhängelast des Cayenne steigt damit laut Porsche auf 3,5 Tonnen.

© dpa-infocom, dpa:260911-930-668822/1

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