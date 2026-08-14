Valen statt Vanquish
So veredelt Aston Martin seinen V12-Sportwagen
Aston Martin Valen
Limitiert auf 150 Exemplare: Der Aston Martin Valen soll im nächsten Frühjahr für rund 1,8 Millionen Euro in den Handel kommen.
Aston Martin. DPA

Wem der Vanquish nicht exklusiv genug ist, dem macht Aston Martin jetzt ein neues Angebot - und baut auf dieser Basis den Valen. Leichter, stärker, teurer - und vor allem seltener.

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Monterey (dpa/tmn) – Aston Martin baut auf Basis des exklusiven Vanquish mit V12-Motor als Kleinserie den Valen. Das vergleichsweise kantig und fast schon futuristisch gezeichnete Coupé hat seine Weltpremiere auf der Car Week im kalifornischen Monterey gefeiert. Es soll nach Angaben des Herstellers im Frühjahr 2027 in den Handel kommen. Gebaut werden davon nur 150 Exemplare, so Aston Martin weiter.

Als Basis dient die V12-Architektur, die auch den Vanquish trägt. Allerdings haben die Briten das Gewicht des Coupés durch eine Carbonkarosserie und viele Teile aus dem 3D-Drucker um mehr als zwei Zentner gedrückt. Gleichzeitig haben sie die Leistung des 5,2 Liter großen V12-Motors noch einmal leicht angehoben und kommen nun auf 625 kW/850 PS, die den Valen nach Angaben des Herstellers zum weltweit stärksten Serienfahrzeug mit Frontmotor machen.

Erst bei 344 km/h ist Schluss

Entsprechend ambitioniert sind die Fahrleistungen: Von 0 auf 100 sprintet der Zweisitzer dank maximal 1.000 Nm Drehmoment in 3,0 Sekunden. Erst bei Tempo 344 wird der Vortrieb elektronisch eingebremst.

Ihren exklusiven Eigensinn müssen die Kunden allerdings teuer bezahlen. Während es den Vanquish aktuell für knapp 400.000 Euro gibt, soll der Valen nach Herstellerangaben für rund 1,8 Millionen Euro verkauft werden.

© dpa-infocom, dpa:260814-930-531840/1

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