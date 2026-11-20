Hingucker - aber nur für eine Saison? Falsch! Wer Weihnachtssterne ein wenig austrickst, kann sich auch im nächsten Jahr über bunte Blätter freuen. Doch erst mal heißt es: die richtige Wahl treffen.

Bonn (dpa/tmn) – Sie wollen in der Adventszeit einen Weihnachtsstern verschenken – oder für die eigenen vier Wände besorgen? Dann greifen Sie am besten zu Pflanzen, die im Laden hell und gut geschützt stehen. Denn die Pflanzen reagieren empfindlich auf Kälte und Zugluft. Etwaige Schäden zeigen sie jedoch oft erst Tage später, etwa durch abfallende bunte Blätter als unschöne Überraschung.

Die Erde der Pflanzen sollte außerdem nicht stark durchnässt oder ausgetrocknet sein – und die Weihnachtssterne beim Kauf dichtes, kräftiges Laub und kleine, gelbgrüne Blütenknospen in der Mitte der farbigen Hochblätter zeigen. Darauf weist Stars for Europe, eine Initiative europäischer Weihnachtssternzüchter, hin.

Den Heimweg mit dem Weihnachtsstern legt man in der kalten Jahreszeit dann idealerweise ohne große Umwege zurück – am besten mit einer sorgsam verpackten Pflanze.

Besser trocken als zu nass

Zu Hause sind Weihnachtssterne übrigens gut an einem hellen Plätzchen möglichst etwas entfernt von der warmen Heizung aufgehoben. Direkte Wintersonne macht ihnen nichts aus, stehen sie am Fenster, sollte man sie beim Lüften aber kurzzeitig umstellen.

Gegossen wird am besten mit zimmerwarmem Wasser – und zwar erst dann, wenn sich die Erde im Topf auch in zwei bis drei Zentimeter Tiefe noch trocken anfühlt. Im Zweifel vertragen Weihnachtssterne Stars for Europe zufolge kurze Trockenphasen ohnehin besser als Staunässe.

Neue Blüten? Ab in den Karton

Ein Tipp für alle, die ihren Weihnachtsstern nicht nur gut über die Adventszeit bringen wollen – sondern nach dem Blattabwurf im Frühjahr im nächsten Advent erneut zum Blühen: mit konsequenter Verdunkelung über mehrere Wochen hinweg arbeiten. Das Magazin «Mein schöner Garten» rät dafür zu einem großen Karton zu greifen.

Den stülpt man etwa acht Wochen vor der gewünschten Blühphase täglich ab dem späten Nachmittag für zwölf Stunden über die Pflanze. Die Box sollte den Weihnachtsstern gut abdunkeln, aber groß genug sein, um ihn nicht einzudrücken.

Eine Alternative, um die bunten Hochblätter im nächsten Advent erneut zum Vorschein zu bringen: Die Topfpflanze ab Ende September täglich an einen Ort stellen, an dem eine etwa zwölfstündige Dunkelphase herrscht – und zwar ohne Unterbrechungen durch künstliches Licht. Laut «Mein schöner Garten» eignet sich dafür etwa eine Abstellkammer, ein warmer Keller mit Fenster oder ein Büro, das nach 18 Uhr nicht mehr benutzt wird.