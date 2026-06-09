Bislang haben sie die neue Mobilität eher stiefmütterlich behandelt. Doch jetzt zieht Subaru das Tempo an, spendiert dem Solterra einen kleinen Bruder und macht das E-Fahren so 9.000 Euro billiger

Friedberg (dpa/tmn) – Subaru bringt ein zweites Elektroauto in den Handel. Neben dem frisch überarbeiteten Solterra rollen die Japaner noch im Juni auch den Uncharted an die Ladesäule. Der Fünftürer fällt mit 4,53 Metern Länge etwas kürzer aus als der Solterra und wird ganz entgegen der Tradition der Marke auch ohne Allradantrieb angeboten – dafür aber deutlich billiger. Die Hürde für den Einstieg in Subarus E-Mobilität sinkt um 9.000 Euro und liegt nun bei 36.990 Euro, teilt der Hersteller mit.

Dafür gibt es ein technisch eng mit dem Toyota C-HR+ verwandtes Schrägheck mit fünf Sitzplätzen und rund 400 Litern Kofferraum, das in drei Versionen angekündigt wird:

An der Basis steht der Fronttriebler mit 123 kW/167 PS und einem 57,7 kWh großen Akku für 451 Norm-Kilometer.

Für die Langstrecke empfehlen die Japaner den stärkeren Fronttriebler mit 165 kW/224 PS, 77-kWh-Akku und 592 Kilometern Normreichweite.

An der Spitze steht ein Allradler. Dann steigt mit einem E-Motor an der Hinterachse die Systemleistung auf 252 kW/343 PS, während die Reichweite mit dem 77-kWh-Akku allerdings auf 495 Kilometer fällt.

Die Höchstgeschwindigkeit liegt beim Einstiegsmodell bei 140 km/h und ist bei allen anderen Varianten auf 160 km/h limitiert. Allerdings beschleunigt der Allradler wie ein Sportwagen und erreicht Tempo 100 aus dem Stand nach 5,0 Sekunden. An der Ladesäule geht es dafür etwas langsamer: Während AC-Laden mit 22 kW Standard ist, liegen am Schnelllader nur maximal 150 kW an.