Reise geplant?
So sichern Mieter ihre Wohnung vor dem Urlaub richtig ab
Mutter steht mit ihren Kindern und Reisekoffern in einem Flur
Blumen, Briefkasten, Zahlungstermine: Bevor es endlich in den Urlaub geht, sollten vorab einige wichtige Vorkehrungen für die Wohnung getroffen werden.
Christin Klose. DPA

Urlaub geplant? Dann sollten Mieterinnen und Mieter gut vorsorgen. Von Zahlungen bis zum Zweitschlüssel - was vor der Abreise unbedingt erledigt werden sollte.

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Berlin (dpa/tmn) – Die Koffer sind gepackt, die Vorfreude auf den Urlaub steigt – doch bevor es losgeht, lohnt sich ein letzter Blick auf die eigene Wohnung. Denn wer seine Mietwohnung für mehrere Tage oder Wochen unbeaufsichtigt zurücklässt, sollte einige Vorkehrungen treffen, um die Reise unbeschwert genießen zu können. Der Deutsche Mieterbund hat zusammengetragen, was Mieterinnen und Mieter alles beachten sollten:

  • Auch während der Ferien müssen Miete, Nebenkosten, Strom, Internet, Gas und Versicherungen gezahlt werden. Prüfen Sie, welche Zahlungen während Ihrer Abwesenheit anfallen und halten Sie die Zahlungstermine ein, falls die Rechnungsbeträge nicht automatisch vom Konto abgebucht werden.
  • Gibt es eine Hausordnung? Wer während der Urlaubszeit für das Rasenmähen oder die Reinigung des Treppenhauses verantwortlich ist, muss für Ersatz sorgen. Am besten mit einem der Nachbarn tauschen.
  • Hinterlassen Sie einen Zweitschlüssel bei einem der Nachbarn oder einem Bekannten in der Nähe. Das ist wichtig, falls ein Notfall vorliegt – zum Beispiel ein Wasserrohrbruch. Der Vermieter muss lediglich darüber informiert werden, wo der Schlüssel liegt, er selbst hat auch während der Abwesenheit keinen Anspruch auf den Wohnungsschlüssel.
  • Gießt jemand die Blumen und leert den Briefkasten? Dann bitten Sie denjenigen doch auch darum, in unregelmäßigen Abständen zu lüften, die Jalousien auf- und zuzuziehen und das Licht ein- und auszuschalten. Dann wirkt Ihre Wohnung nicht verlassen – das kann vor Einbruch schützen.
  • Und zu guter Letzt: Schließen Sie Fenster und Türen, drehen Sie Wasseranschlüsse ab und ziehen Sie die Stecker von Fernseher, Radio, Wasserkocher und sonstigen Elektrogeräten, die Sie in der Zeit nicht benötigen. Das spart Strom und kann Kabelbränden vorbeugen.

© dpa-infocom, dpa:260715-930-389824/1

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