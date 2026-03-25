München/Berlin (dpa/tmn) – Wer Mitglied in einem der fünf größten Automobilclubs in Deutschland ist, hat auch sein Fahrrad abgesichert. Der Leistungsumfang ist aber unterschiedlich.
- Der ADAC bietet für alle Fahrräder inklusive E-Bikes bundesweit Basis-Leistungen wie Pannenhilfe und Abschleppen.
- Der Auto Club Europa (ACE) sichert alle Fahrräder im Haushalt ab und schleppt ab dem Comfort-Tarif das Fahrrad auch ab der Haustür ab.
- Beim Automobil-Club Verkehr (ACV) sind neben Pannenhilfe und Werkstatttransport je nach Tarif auch Ersatzfahrrad, Übernachtung, Bergung und ein organisierter Rücktransport vorgesehen.
- Ähnlich ist der Leistungsumfang beim Automobilclub von Deutschland (AvD), wenn man im Tarif Help Plus Familie Mitglied ist.
- Mitglieder im Automobilclub KS haben einen Fahrradschutz, wenn sie den Schutzbrief dazugebucht haben.
Unter dem Strich reichen die Automobilclubs damit gut für Gelegenheits- und Alltagsradler aus, die primär auf eine Pannen- und Mobilitätsabsicherung Wert legen.
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