ADAC, ACE, AvD, ACV, KS
So sichern Autoclubs Fahrräder und E-Bikes ab
Ein ADAC-Pannenhelfer leistet Pannenhilfe an einem E-Bike
Platter Reifen oder Akku leer? Viele Automobilclubs helfen auch Radlern weiter – doch Umfang und Tarife unterscheiden sich.
Jan Woitas. DPA

Ob Gelegenheits- oder Alltagsradler: Je nach Automobilclub und Tarif unterscheiden sich die Leistungen für Fahrrad- und E-Bike-Schutz deutlich.

Lesezeit 1 Minute

München/Berlin (dpa/tmn) – Wer Mitglied in einem der fünf größten Automobilclubs in Deutschland ist, hat auch sein Fahrrad abgesichert. Der Leistungsumfang ist aber unterschiedlich.

  • Der ADAC bietet für alle Fahrräder inklusive E-Bikes bundesweit Basis-Leistungen wie Pannenhilfe und Abschleppen.
  • Der Auto Club Europa (ACE) sichert alle Fahrräder im Haushalt ab und schleppt ab dem Comfort-Tarif das Fahrrad auch ab der Haustür ab.
  • Beim Automobil-Club Verkehr (ACV) sind neben Pannenhilfe und Werkstatttransport je nach Tarif auch Ersatzfahrrad, Übernachtung, Bergung und ein organisierter Rücktransport vorgesehen.
  • Ähnlich ist der Leistungsumfang beim Automobilclub von Deutschland (AvD), wenn man im Tarif Help Plus Familie Mitglied ist.
  • Mitglieder im Automobilclub KS haben einen Fahrradschutz, wenn sie den Schutzbrief dazugebucht haben.

Unter dem Strich reichen die Automobilclubs damit gut für Gelegenheits- und Alltagsradler aus, die primär auf eine Pannen- und Mobilitätsabsicherung Wert legen.

© dpa-infocom, dpa:260325-930-864368/1

Ressort und Schlagwörter

Verkehr

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