Man sieht und riecht es nicht. Doch wer es einatmet, droht zu ersticken. Gefährliche Kohlenmonoxidvergiftungen kommen immer wieder vor - zuletzt bei Gottesdienstbesuchern im Allgäu. Wie vorbeugen?

Hamburg (dpa/tmn) – Immer wieder wird Kohlenmonoxid zur Gefahr in Innenräumen – zuletzt etwa bei einem Gottesdienst in einer Kirche im Allgäu. 56 Menschen wurden hier durch das farb- und geruchlose Gas verletzt. Das Polizeipräsidium in Kempten geht derzeit von einem Defekt oder Bedienfehler an der automatischen Abschaltvorrichtung des Heizgeräts als Ursache aus. Doch wie kann man sich vor einer Kohlenmonoxidvergiftung schützen, die schnell lebensgefährlich werden kann?

Zunächst einmal, indem man dafür sorgt, dass man im Fall der Fälle eines Austritts von Kohlenmonoxid rechtzeitig gewarnt wird – und die betroffenen Räume schnell verlassen kann. Dafür kann man CO-Melder in der Wohnung anbringen. Sie erinnern an Feuermelder und haben elektrochemische Sensoren, die Alarm auslösen, wenn die CO-Konzentration in der Umgebungsluft einen bestimmten Schwellenwert überschreitet.

CO-Melder brauchen die richtige Höhe

Anders als Rauchmelder sind CO-Melder hierzulande zwar in Privathaushalten nicht vorgeschrieben. Die Aktion Das sichere Haus (DSH) empfiehlt sie dennoch für jeden Raum, indem es eine potenzielle Gefahrenquelle gibt, also etwa eine Therme, Heizungsanlage oder eine andere Verbrennungseinrichtung. Eine sinnvolle Investition sind solche Melder demnach aber auch für Wohn- und Schlafzimmer – und eine leistbare: Entsprechende Geräte sind etwa in Baumärkten für unter 50 Euro zu haben.

Beim Anbringen sollte man allerdings ein paar Dinge beachten. Anders als Feuermelder gehören CO-Melder in Wohnzimmern etwa auf die Höhe der Atemwege des kleinsten Bewohners. Im Schlafzimmer ist der CO-Melder laut DSH auf Höhe der liegenden Personen richtig angebracht. In Räumen, in denen die Heizungsanlage steht, wird der CO-Melder an der Zimmerdecke oder an der Wand montiert. An der Decke sollte der Abstand zur Zimmerwand 30 Zentimeter betragen und zur Verbrennungseinrichtung ein bis drei Meter. Bei einer Wandmontage gilt es den Melder mit einem Abstand von 15 cm zur Decke anzubringen – und oberhalb von Fensterrahmen und Türen.

Sinnvoll kann eine Funkvernetzung der Kohlenmonoxidmelder sein: Dann warnen alle Melder rechtzeitig und unter Umständen schon dann, wenn das Gas noch gar nicht bei Ihnen angekommen ist.

Vorbeugen ist besser als warnen

Gut zu wissen: Damit die CO-Warngeräte gar nicht erst Alarm schlagen müssen, sollte man nicht nur Thermen, Öl- und Gaskessel, benzinbetriebene Generatoren, Kamine und Kachelöfen regelmäßig von Fachleuten warten lassen, sondern auch die Schornsteine und Abgasschächte auf Verstopfungen kontrollieren. Vogelnester, Wespennester oder auch Laub können diese verstopfen. Ziehen die Abgase dann nicht richtig ab, strömen sie womöglich über das Abgasrohr in den Aufstellraum zurück. Es droht eine Kohlenmonoxidvergiftung.

Wer einen älteren, gemauerten Schornstein hat, sollte dort außerdem ein Dohlengitter anbringen. Das hält die Rabenvögel vom beliebten Nestbau an den gemauerten Schornsteinen ab.