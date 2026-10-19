Von Alarmanlage bis Zusatzschloss: Ihr Haus ist gut vor Einbruch geschützt. Aber wie sieht es mit Schuppen oder Gartenhaus aus? Dort befinden sich oft Dinge, die es wert sind, gesichert zu werden.

Stuttgart (dpa/tmn) – E-Bike, Gasgrill, Motorsäge: Für Einbrecher kann es sich lohnen, die Tür von Schuppen oder Gartenhaus aufzubrechen. Besitzer sollten daher auch diesen Teil ihres Eigentums gut sichern, rät die Polizei. Das gilt erst recht, wenn es sich in einer Kleingartenanlage befindet, die im Winter oft menschenleer ist.

Mit verschiedenen Mitteln können Sie es Einbrechern so schwer wie möglich machen. Denn geht es nicht schnell genug, geben Täterinnen und Täter ihren Versuch meist nach wenigen Minuten auf.

Notschlüssel unter dem Blumentopf? Keine gute Idee

Folgendes empfiehlt die Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes auf ihrer Webseite «k-einbruch.de»:

Gute Schlösser: Der Schutz beginnt außerhalb der Hütte. Das Gartentor eines am besten hohen Zaunes sollte mit einem soliden Schloss versehen sein. Geeignet ist ein Einsteckschloss für neue Tore oder ein massives Vorhängeschloss für einfache Tore. Das Gartenhaus selbst braucht ein hochwertiges Zylinderschloss und stabile Schließbleche.

Helligkeit: Licht schreckt Eindringlinge ab. Die Polizei rät zu Bewegungsmeldern mit automatischer Beleuchtung.

Vergitterte Fenster: Schutz bieten stabile Stahlgitter oder Fensterläden, die man von innen verriegeln und nicht aushebeln kann. Abschließbare Fensterschlösser lassen sich nachrüsten. Decken Sie vor dem Winter außerdem alle Fenster von außen mit Holzplatten ab, befestigt mit durchgehenden Gewinde-Rundkopf-Schrauben am Fensterrahmen.

Hilfsmittel wegschließen: Was sich zum Schneiden oder Hebeln eignet, sollte eingeschlossen sein. Einsteighilfen wie Leitern ebenfalls weg- oder zumindest anschließen.

Strom aus: Wenn möglich, bei Außensteckdosen den Strom abschalten, damit Einbrecher diesen nicht für ihre Zwecke nutzen können.

Notschlüssel entfernen: Eindringlinge sind geübt, Zweitschlüssel unter Fußabtretern, in Dachrinnen oder unter Blumenkästen zu finden. Daher gehört kein Schlüssel in die Nähe des Gartenhauses.

Hochwertiges woanders unterbringen: Am besten lagern so wenig wertvolle Dinge wie möglich über den Winter in der Laub. Wer Wertgegenstände mit Fotos und Seriennummern dokumentiert, erleichtert im Falle eines Diebstahls die polizeilichen Ermittlungen und die Regulierung durch die Versicherung.