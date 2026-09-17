Baustelle im Hotel? Flug verlegt? Pool nicht da? Wie Urlauber bei Mängeln vorgehen und welche Fristen sie beachten sollten. Eine Reiserechtsexpertin erklärt es kurz und knapp.

Kehl (dpa/tmn) – Ob der Pool defekt oder das Zimmer nicht so ausgestattet ist, wie gebucht: Urlauber sollten bei Reisemängeln schnell handeln. Nur so besteht die Aussicht auf schnelle Besserung und mögliche Entschädigungen. Wie man in vier Schritten vorgeht, erklärt Reiserechtsexpertin Karolina Wojtal vom Europäischen Verbraucherzentrum.

1. Dokumentieren

Fotos und Videos machen, Zeitpunkt, Ort und Dauer dokumentieren. Es kann auch sinnvoll sein, die Namen und Kontaktdaten anderer Reisender zu notieren, um sie als Zeugen anzubringen – etwa bei ständigem Baulärm.

2. Unverzüglich anzeigen

Bei einer Pauschalreise muss der Mangel unverzüglich dem Veranstalter gemeldet werden – über die örtliche Reiseleitung, per App oder E-Mail. Eine schriftliche Dokumentation ist wichtig, so Wojtal. Zusätzlich könne ein Anruf bei der Servicehotline nicht schaden. Die Kontakte stehen in den Reiseunterlagen. Nur die Rezeption im Hotel zu informieren, reicht aus rechtlicher Sicht nicht – der Veranstalter muss die Chance haben, Abhilfe zu schaffen.

3. Konkrete Abhilfe verlangen

Genau beschreiben, was das Problem ist, welche Lösung man erwartet und eine Frist setzen. «Natürlich gibt es Fälle, da ist sofortiges Handeln erforderlich, etwa eine offene Stromleitung im Zimmer», so Wojtal. Doch auch bei nicht so akuten Problemen sollte man sagen, man erwarte bis zu einem Zeitpunkt x eine Lösung – zum Beispiel «heute Abend». Bei Baustellenlärm könne etwa ein gleichwertiges Zimmer auf der ruhigeren Seite des Hotels verlangt werden.

4. Finanzielle Ansprüche geltend machen

Je nachdem, wie lange der Mangel bestand, sollten Reisende nach der Rückkehr schriftlich Ansprüche anmelden – meist geht es dabei um eine anteilige Minderung des Reisepreises für die Tage, an denen das Problem vorlag. Dabei kommt es immer auf den Einzelfall an. Gerichtsurteile, die in Listen wie der Kemptener oder Frankfurter Tabelle für Reisemängel zusammengefasst sind, geben aber Orientierung.

Gut zu wissen: Für Pauschalreisen gilt mit Blick auf Schadenersatzansprüche eine zweijährige Verjährungsfrist, die ab dem letzten Tag der Reise startet – das klingt viel. Trotzdem sollte man nicht warten: Bei Verzögerungen seien «die zwei Jahre gar nicht so üppig, wie man meint», sagt Wojtal.