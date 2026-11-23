Wir Menschen packen uns im Winter in warme Klamotten. Auch Bäume, die aus milderen Regionen kommen, brauchen vor der Kälte Schutz. Wie Sie Ihre Kübelolive winterfest machen.

Frankfurt/Main (dpa/tmn) – Ein Olivenbaum bringt uns Mittelmeer-Flair in den Garten, auf die Terrasse oder den Balkon. Sinken dann aber die Temperaturen, braucht er eine schützende Verpackung. Darauf weist der Industrieverband Agrar (IVA) hin.

So lange wie möglich draußen lassen

Grundsätzlich ist für Olivenbäume das Draußenbleiben auch im Kübel bei viel Tageslicht gut. Sie zu schnell ins Warme, Dunkle zu holen, kann zu Blattverlust sowie Pilz- und Schädlingsbefall führen.

In Regionen, wo es wenig starke Fröste und nur kurze Frostperioden gibt, können Olivenbäume auch bei uns komplett im Freien überwintern. Sorten wie Leccino und Toscana sind noch einmal kältetoleranter, und ältere und gut eingewurzelte Bäume halten mehr aus als junge Pflanzen. Wichtig ist nur der richtige Schutz.

So verpacken Sie Kübeloliven

Den Kübel auf Holzleisten oder eine Dämmplatte stellen. Die Abzugslöcher bleiben frei.

Den Topf mit Kokosmatten oder Luftpolsterfolie umwickeln. Oder in einen größeren Korb stellen und die Zwischenräume mit trockenem Laub oder Stroh ausstopfen.

Auf die Topferde eine geschlitzte Kokosmatte legen, diese zum Gießen anheben.

Nur bei Frost dauerhaft unter minus fünf Grad die Krone locker mit atmungsaktivem Wintervlies umhüllen.

Standort: windgeschützt und überdacht nahe einer Hauswand.

Gießen: An frostfreien Tagen die Bodenfeuchtigkeit prüfen und nur mäßig gießen, wenn die Erde trocken ist. Wasser aus den Untersetzern entfernen.

Schutz für ausgepflanzte Bäume

Boden rund um den Baum mit einer dicken Schicht Laub und Reisig oder anderem Mulchmaterial abdecken.

Bei stärkeren Frösten den Stamm mit luftdurchlässigem Wintervlies umhüllen, auch hier die Krone locker umhüllen.

Regnet oder schneit es anhaltend, eventuell eine Überdachung anbringen.

Wann müssen Kübeloliven rein?

Steht strenger Dauerfrost an und bleiben die Temperaturen länger unter minus 8 Grad, sollten die Pflanzen vorübergehend in ein Winterquartier umziehen. Das ist idealerweise ein heller, kühler Raum von 5 bis 10 Grad. Bei ins Freie gepflanzten Olivenbäumen stattdessen die Schutzmaßnahmen regelmäßig kontrollieren.