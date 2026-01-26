Kein Zeichen von Misserfolg
So lang dürfen sich Gehaltsverhandlungen hinziehen
Ein Kalender liegt auf einem Tisch
Ein Kalender liegt auf einem Tisch
Sina Schuldt. DPA

Da muss der Chef erst mal die Chefin fragen? Wer nach einer Gehaltserhöhung fragt, wird oft auf später vertröstet. Das ist nicht unbedingt ein schlechtes Zeichen.

Lesezeit 1 Minute

München (dpa/tmn) – Es schadet nicht, Gehaltsverhandlungen mit Entschlossenheit anzugehen. Doch auf eines sollten sich Arbeitnehmer einstellen: «Mit einem einzigen Termin gibt es nur in Ausnahmefällen die Zusage für eine Gehaltserhöhung», sagt der Münchner Karrierecoach und Podcaster («Berufsoptimierer») Bastian Hughes. In der Regel sei der erste Termin der Auftakt für Gehaltsverhandlungen, die bis zu anderthalb Jahren dauern könnten.

Der Hintergrund: Die Forderung nach mehr Gehalt durchläuft in der Regel einen mehrstufigen Prozess und involviert mehrere Personen. Die Führungskraft muss die nächsthöhere Ebene um mehr Budget fürs eigene Team bitten, damit Gehaltserhöhungen machbar sind und die nächsthöhere Ebene wiederum die Ebene darüber. Das alles brauche Zeit.

Es ist also kein Zeichen von Misserfolg, wenn Beschäftigte nicht sofort mit ihren Forderungen durchdringen. Auch winden sich Chefs nicht unbedingt aus der Verantwortung, wenn sie sagen, dass sie eine Erhöhung erst abklären müssen. Der mehrstufige Prozess ist üblich.

© dpa-infocom, dpa:260126-930-596417/1

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren