Wer flexibel bleibt, kann bei der Reisebuchung viel sparen. Warum jetzt gerade auch beliebte Urlaubsziele günstig zu haben sind und bestimmte Abflugzeiten oft zu besseren Preisen führen.

Kehl (dpa/tmn) – Um den besten Urlaub zum besten Preis zu buchen, sind Vergleichsportale im Internet laut der Verbraucherschützerin Karolina Wojtal zwar ein Supereinstieg in die Recherche. Ehe man dort bucht, sollte der Blick aber auch direkt auf die Seiten der Hotels und Airlines gehen. Dabei zeigt sich Wojtal zufolge sehr häufig, dass man dort günstiger buchen kann oder «schlicht mehr Leistung zum selben Preis bekommt».

Die Expertin vom Europäischen Verbraucherzentrum betont zugleich: «Nicht alles, was günstig ist, ist auch ein gutes Angebot.» So sollte man etwa auf die Stornierungsbedingungen achten – womöglich gibt es für ein wenig mehr Geld Angebote, bei denen man das Zimmer oder den Flug bis kurz vor Reisebeginn kostenfrei absagen kann, falls etwas dazwischenkommt.

Ab in die Sonne: Wo es im Januar günstig ist

Ein Spartipp sei, lieber unter der Woche als am Wochenende zu reisen und bewusst Nebensaisonziele anzusteuern. Jetzt im Januar seien das in Europa zum Beispiel die Kanaren, Algarve oder Zypern. «Alles fantastische Ziele, mildes Wetter, wenig Touristen und deshalb eben auch niedrigere Preise.» Wer gerne in Städte reist, kann beispielsweise Prag, Budapest oder Sevilla ins Auge fassen.

Weil die Nachfrage nach den Weihnachtsfeiertagen nachlässt, haben laut Karolina Wojtal viele Reiseanbieter im Januar Sparangebote. «Wenn ich sowieso buchen wollte, ist das super.» Aber man sollte sich davon nicht treiben lassen in seiner Reiseplanung.

Dennoch gilt: Flexibel sein, ist Trumpf für alle, die bei der Reisebuchung möglichst viel mit möglichst wenig Budget wollen – günstiger ist es in der Regel außerhalb der Ferienzeiten, wie eben jetzt im Januar oder zum Beispiel auch im September zwischen den Sommer- und Herbstferien.

Beim Flug nicht zu festgefahren sein

Ein guter Tipp:

Nicht nur die Flüge von nahe gelegenen Airports checken.

Womöglich gibt es von Flughäfen, die weiter weg in einem anderen Bundesland sind, preislich viel bessere Angebote.

Und wenn, wie bei Pauschalreisen häufig, der Zug zum Flug («Rail & Fly») mit drin ist, kostet es auch nicht extra, um dorthin zukommen – außer ein paar Stunden mehr Zeit.

Wer bereit ist, spätabends oder frühmorgens zu fliegen, kann ebenfalls profitieren. Flüge zu Randzeiten sind nicht so begehrt, weshalb die Tickets dafür oft weniger kosten. Mit Zug oder Fernbus statt dem Flugzeug zu reisen, schont den Geldbeutel natürlich meist noch mehr.