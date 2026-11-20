Geht da noch was? Während VW den Start des ID. Polo GTI vorbereitet, drehen die Niedersachsen das Rad schon weiter und zeigen die elektrische Rennsemmel als Clubsport. Erst mal aber nur als Studie.

Wolfsburg (dpa/tmn) – Emotionen ohne Emissionen – mit dieser Botschaft überträgt VW gerade den GTI-Gedanken ins Elektrozeitalter – mit einem entsprechenden ID. Polo. Kurz nach dem Bestellstart des Serienmodells mit 166 kW/226 PS liebäugeln die Entwickler allerdings schon mit einer Hardcore-Variante. Die feiert bald als Clubsport Concept ihre Publikumspremiere auf der Essen Motor Show (27. November bis 6. Dezember)

Mit weit ausgestellten Kotflügeln zehn Zentimeter breiter als das Original, die Motorhaube mit Nüstern zerklüftet, noch einmal 15 Millimeter tiefergelegt und vorn wie hinten mit dicken Spoilern bestückt, bedient der weiße Kraftprotz das Schönheitsideal der Vollgas-Fraktion – und buhlt mit mehr Leistung um Likes.

Warum ein Stromer Lufthutzen braucht?

VW hat dem Clubsport Motoren mit insgesamt 270 kW/367 PS spendiert. Und damit die an der Vorderachse auch die nötige Wirkung erzeugen, gibt's dazu ein nachgeschärftes Sperrdifferenzial. Entsprechend sportlich die Fahrleistungen.

Der Sprint von 0 auf 100 gelingt nun in 4,7 statt beim normalen GTI in 6,8 Sekunden, und mit 240 statt 190 km/h Spitze wird der Clubsport zum aktuell schnellsten ID.-Modell mit Chance auf eine Straßenzulassung.

Darüber hat VW zwar noch nicht entschieden, genauso wenig wie über eine Serienfertigung. Doch der Blick in die GTI-Historie macht Hoffnung. Schon den siebten Golf GTI von 2016 gab es als Clubsport – und zwar nicht nur auf der Messebühne, sondern auch beim Händler.