Außen leicht knusprig, innen cremig: Kartoffelgratin ist eine Köstlichkeit. Wissen Sie, woher es kommt und wie man es mit nur drei Zutaten und einer Handvoll würzender Beigaben perfekt zubereitet?

Berlin (dpa/tmn) – So manche Küchenklassiker waren früher ein günstiges Essen für einfache Leute. Stichwort: Pizza. Aber auch das Kartoffelgratin gehört dazu.

Seine Wurzeln hat das Gericht in der französischen Region Dauphiné. Die wohl bekannteste Variante heißt deshalb Gratin Dauphinois, erklärt die Kartoffel-Marketing-Gesellschaft (KMG).

Günstiges Mittagessen für jedermann

Das Gericht entwickelte sich wahrscheinlich aus der bäuerlichen Küche der Region: Dünn geschnittene Kartoffeln, die Milch langsam gegart wurden, waren ein günstiges wie sättigendes Alltagsgericht.

Mit der Zeit wurde das Rezept verfeinert, etwa durch Sahne, Knoblauch oder Muskatnuss. Heute ist das Gratin Dauphinois kulinarisches Aushängeschild der Region.

Geblieben ist ein mit wenigen Zutaten einfach herzustellendes Gericht, das als Beilage zu Fleisch, Fisch oder Gemüse sowie als Hauptgericht mit einem frischen Salat punkten kann. Zum Selbermachen empfiehlt die KMG folgendes Rezept.

Gratin Dauphinois: französisches Kartoffelgratin

Zutaten für 4 Portionen

800 g Kartoffeln, vorwiegend festkochend

300 g Sahne, 30 Prozent Fett

300 ml Milch, 3,5 Prozent Fett

2 Lorbeerblätter

2 Stiele Thymian

1 Knoblauchzehe

Salz

Muskatnuss

Zubereitung

Sahne und Milch mit Lorbeerblättern, Thymian und der geschälten Knoblauchzehe in einem Topf aufkochen. Mit Salz und frisch geriebener Muskatnuss würzen und einige Minuten ziehen lassen. Backofen auf 160 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen. Kartoffeln waschen, schälen und in möglichst feine Scheiben hobeln. Die Scheiben in die heiße Sahne-Milch-Mischung geben und unter vorsichtigem Rühren 3-4 min bei niedriger Hitze vorgaren. Lorbeer und Thymian entfernen, die Kartoffelscheiben in eine Auflaufform geben und gleichmäßig verteilen. Etwa 40 min im Ofen goldbraun backen. Vor dem Servieren kurz ruhen lassen.