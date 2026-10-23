Damit der Weihnachtsbaum an Heiligabend noch frisch aussieht, braucht er die richtige Pflege. Wie er bis zum Fest seine Nadeln behält und worauf es bei Lagerung und Wasser ankommt.

Dortmund/ (dpa/tmn) – Bis Weihnachten ist noch Zeit – damit der Weihnachtsbaum bis dahin frisch bleibt, muss er richtig gelagert und gepflegt werden. Dabei kommt es vor allem auf den passenden Standort, ausreichend Wasser und einen behutsamen Wechsel ins warme Wohnzimmer an.

Nach dem Kauf sollte man das Bäumchen laut dem Verband natürlicher Weihnachtsbaum erst einmal im Netz lassen. Wurde der Baum für den Transport in einen Plastiksack gehüllt, wird dieser zu Hause gleich entfernt, damit die Zweige wieder ausreichend Luft bekommen.

Am besten lagert man den Baum an einem kühleren Ort – etwa eine kühle Garage oder im Freien auf der Terrasse. Dabei sollte man darauf achten, dass er nicht direkter Sonneneinstrahlung und Wind ausgesetzt ist.

So bleibt der Weihnachtsbaum länger frisch

Sägen Sie am Stammfuß etwa zwei Zentimeter ab und stellen Sie den Baum anschließend in einen Eimer mit Wasser. So kann er vor den Feiertagen noch einmal ausreichend Feuchtigkeit aufnehmen. Im Freien sollte man allerdings das Thermometer im Blick behalten: Bei Minusgraden besteht die Gefahr, dass er im Wassereimer festfriert.

Den Weihnachtsbaum kann bis zum Aufstellen regelmäßig mit etwas Wasser aus der Gießkanne oder dem Schlauch befeuchten, damit er länger frisch bleibt.

Baum langsam auftauen lassen

War der Baum draußen Frost ausgesetzt, sollte er zunächst an einem kühlen, geschützten Ort wie einer Garage oder einem unbeheizten Raum zwischenlagern. Dort kann er sich langsam an die höheren Temperaturen gewöhnen. Ein zu schneller Temperaturwechsel kann dazu führen, dass er seine Nadeln verliert.