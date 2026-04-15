Lifehacks im Netz versprechen für fast jedes Problem eine simple Lösung. Ob dieser Salzlake-Tipp wirklich funktioniert, testen wir mit unserem Hack-Check.

Berlin (dpa/tmn) – Bei Salaten, Ofengerichten oder Bowls ist Feta kaum wegzudenken. Doch oft braucht man nur einen Teil des Käses. Der Rest landet im Kühlschrank und wird nach ein paar Tagen trocken oder fängt an, unangenehm zu riechen. Lässt sich das verhindern?

Tiktok, Instagram und Co sind voll von Lifehacks. Für fast jedes Problem gibt es eine simple und preisgünstige Lösung, die nur wenige Handgriffe erfordert. So soll es etwa helfen, angebrochenen Feta einfach in Salzwasser einzulegen, damit er länger frisch bleibt.

Doch wir wissen, dass das Internet nicht immer die Wahrheit sagt. Deshalb haben wir den Salzlake-Tipp für längere Haltbarkeit von angebrochenem Feta in unserem Hack-Check getestet. Hält der Lifehack, was er verspricht – oder ist er ein Flop?

Und so geht's: Den Feta in ein flaches, verschließbares Gefäß legen und es mit Wasser füllen, bis der Käse komplett bedeckt ist. Einen Teelöffel Salz dazugeben. Das Gefäß anschließend in den Kühlschrank stellen. Der bereits ausgepackte und angebrochene Feta soll sich so noch ein bis zwei Wochen halten.

Fazit nach zehn Tagen: Ohne Lake entwickelt der Feta einen muffigen, recht strengen Geschmack – wirklich appetitlich ist der Käse nicht mehr. In der Salzlake hingegen bleibt er angenehm frisch. Der Hack funktioniert ausgezeichnet.