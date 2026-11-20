Ob Insekten, Eichhörnchen oder Erdkröten: Wie Gartenbesitzer verschiedenen Tieren durch den Winter helfen können – und wann Nichtstun die beste Hilfe ist.

München/Hamburg (dpa/tmn) – Wenn die Tage kürzer werden und der erste Frost kommt, ziehen sich viele Tiere zurück. Im Garten können Menschen ihnen dabei helfen – auch, indem man einfach mal nichts tut. Das empfiehlt auch Lutz Popp, Gartenbauexperte beim Bayerischen Landesverband für Gartenbau und Landespflege (BLGL).

Stauden und Gehölze nicht schneiden

So kann man Stauden, die im Spätsommer oder Herbst geblüht haben, einfach stehen lassen. Wer sie abschneidet, nimmt womöglich Insekten wie etwa Wildbienen die Möglichkeit, sich in den hohlen Stängeln für den Winter einzurichten.

Wenn es fröstelt, suchen manche Vögel nach dichten Verstecken in Bodennähe. Daher ist es sinnvoll, Hecken und Büsche jetzt vor dem Winter nicht zu stark zu schneiden. Aber: «Wo einzelne Stauden stören oder unter Schneelast umgeknickt sind, kann man sie ruhig entfernen.»

Wilde Ecken aus Totholz und Laub

Im Herbst fällt in vielen Gärten reichlich Laub an. Auf Gemüse- und Staudenbeeten sowie unter Ziergehölzen und Hecken darf es ruhig liegen bleiben. Die Laubschicht bietet zahlreichen Insekten einen geschützten Rückzugsort.

An einer ruhigen Ecke im Garten kann man Laub für Kleintiere und Eidechsen anhäufen. Ergänzend lassen sich Reisig und abgestorbene Äste zu kleinen Unterschlüpfen aufschichten.

Frostfreie Winterquartiere für Amphibien

Amphibien wie Erdkröten, Grasfrösche oder Teichmolche suchen sich für die kalte Jahreszeit einen frostgeschützten Platz, etwa in einem Kompost- oder Laubhaufen, unter Baumwurzeln oder in einem feuchten Erdloch.

Auch eine Trockenmauer, ein Totholzhaufen oder eine Benjeshecke kann ein geeignetes Winterquartier sein, wie der Landesbund für Vogel- und Naturschutz in Bayern erklärt. Grasfrösche überwintern zudem häufig am Gewässergrund. Gartenteiche sollten deshalb mindestens einen Meter tief sein, damit sie im Winter nicht vollständig zufrieren.

Ein Eichhörnchenhaus bauen

Wer nur wenige Bäume im Garten hat, kann Eichhörnchen mit einem zusätzlichen Unterschlupf helfen. Ein solches Häuschen lässt sich aus unbehandeltem Holz selbst anfertigen. Wer nicht selbst bauen möchte, kann auf fertige Modelle zurückgreifen oder ein größeres Vogelhaus umgestalten.

Wichtig sind zwei Eingänge, erklärt Wildtierexpertin Eva Lindenschmidt von der Tierschutzstiftung Vier Pfoten. Einer sollte von unten erreichbar sein, der zweite in einer hinteren Ecke als Notausgang dienen. Der fertige Kobel wird an einem geschützten Platz in einer stabilen Astgabel oder zwischen kräftigen Ästen befestigt. Mit Moos und Tannenzweigen lässt er sich zusätzlich vor Kälte und Nässe schützen.