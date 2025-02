Snowboarder Hofmeister und Huber feiern Doppelsieg

Deutschlands Top-Snowboarderin Ramona Hofmeister präsentiert sich weiter in bestechender Form und fährt in Kanada zum zweiten Weltcup-Erfolg des Wochenendes. Auch ihr Teamkollege jubelt.

Val St. Come (dpa) – Das deutsche Snowboard-Team hat beim Weltcup in Kanada einen Doppelsieg gefeiert. Ramona Hofmeister wiederholte im zweiten Parallel-Riesenslalom der Damen in Val St. Come ihren Erfolg vom Vortag. Elias Huber feierte bei den Herren den ersten Weltcup-Sieg seiner Karriere.

Ausnahmeathletin Hofmeister setzte sich im Finale gegen die Schweizerin Julie Zogg durch. Für die 28-Jährige vom WSV Bischofswiesen war es der fünfte Sieg in den vergangenen sechs Einzel-Rennen.

Ihren schwachen Saisonstart hat die viermalige Gesamtweltcupsiegerin längst abgehakt. Stattdessen nährt sie mit ihrem aktuellen Triumphzug die deutschen Hoffnungen auf eine erfolgreiche Snowboard-WM im März in der Schweiz.

Huber krönte seinen famosen Tag nur kurz nach Hofmeisters Sieg mit dem Final-Erfolg gegen den Südtiroler Roland Fischnaller. Bislang war ein zweiter Platz im slowenischen Rogla Ende Januar das beste Weltcup-Ergebnis des 25-Jährigen gewesen.