Zutritt ohne eigenen Schlüssel - smarte Türschlösser machen's möglich. Doch wie funktionieren sie eigentlich? Und was ist mit dem Einbruchschutz? Experten geben Antworten.

Berlin/Stuttgart (dpa/tmn) – Der Putzdienst will gern zur Haustür rein, der Pflegedienst auch, das Kind nach der Schule sowieso. Und der Nachbar soll in der Urlaubszeit die Blumen gießen, aber man hat keine Ersatzschlüssel mehr? Smart Locks könne hier eine Lösung sein. Mit ihnen springen Haustüren bei den richtigen Leuten vermeintlich ohne Schlüssel und nahezu wie von Geisterhand gesteuert auf.

Tatsächlich steckt dahinter aber vor allem eines: clevere Technik. «Smart Locks sind elektronische Türschlösser beziehungsweise Aufsatzantriebe, die sich per App, Fingerprint, Code-Keypad oder Chipkarte ver- und entriegeln», erklärt Stephan Schmidt. Er ist Geschäftsführer des Fachverbands Schloss- und Beschlagindustrie. Viele Modelle arbeiten dafür mit einem kleinen Motor-Aufsatz, der auf der Innenseite über den vorhandenen Profilzylinder gestülpt wird und den Schlüssel mechanisch dreht. Andere Systeme tauschen den Zylinder komplett oder ersetzen den gesamten Türgriff.

Gesteuert wird per Bluetooth, WLAN oder über eine Adapterbox, die das Türschloss mit dem Heimnetzwerk oder Smart-Home-System verbindet (Bridge). Dabei unterstützten moderne Türschlösser etwa den Smart-Home-Standard Matter oder das Funkprotokoll Thread, um sich mit anderen Smart-Home-Geräten zu verbinden beziehungsweise mit ihnen zu kommunizieren. Zusätzlich können Türschlösser proprietäre Funktionen wie etwa Apples digitale Schlüsselfunktion Home Key unterstützen.

Ganz ohne Saft geht's nicht

«Smart Locks sind besonders sinnvoll für Menschen, die häufig Schlüssel an andere vergeben, zum Beispiel Familien, Vermieter, Büros, Ferienwohnungen oder in Pflege- und Betreuungssituationen», so Stephan Schmidt. Auch für Senioren oder Menschen mit eingeschränkter Greifkraft kann es hilfreich sein, wenn sich die Tür automatisch öffnet.

Und womöglich auch für Schusselige: Ein Verlust von digitalen Schlüsseln oder Transpondern ist im Vergleich zu herkömmlichen Schließanlagen gut zu verkraften. «Statt die gesamte Schließanlage auszutauschen, wie es bei rein mechanischen Systemen notwendig ist, müssen dann lediglich digitale Schlüssel oder Transponder gesperrt werden», erklärt Reinhard Hupke vom Landeskriminalamt Baden-Württemberg.

Man sollte aber wissen:

Die Apparate sind auf eine permanente Batterieversorgung angewiesen und die Technik kann ausfallen.

Nutzer müssen also darauf achten, dass Batterie oder Akku immer geladen sind und brauchen eine zuverlässige Notöffnung, zum Beispiel einen mechanischen Schlüssel für den Fall der Fälle.

Wann das Schloss zur Tür passt

Smart-Lock-Einstiegsmodelle sind ab ca. 100 bis 150 Euro erhältlich, Top-Modelle mit vollem Funktionsumfang können deutlich mehr kosten. Einbauen lassen sich Smart Locks in die meisten, aber nicht in alle Türen. «Voraussetzung für die Montage ist ein Zylinder mit beidseitiger Schließbarkeit, oft auch als Gefahrenfunktion bezeichnet», so Reinhard Hupke. «Dies garantiert, dass die Tür im Ernstfall stets manuell von außen mit einem physischen Schlüssel geöffnet werden kann.»

Darüber hinaus dürfe die Schließmechanik keinerlei Schwergängigkeit aufweisen. Das Schloss muss sich als leicht, ohne viel Kraft und ohne Ziehen an der Tür öffnen lassen.

Sollte sich das Türblatt durch Witterungseinflüsse verzogen haben oder der Riegel schleifen, stoppt der Elektromotor aus Sicherheitsgründen den Schließvorgang.

Ebenso sind manuelle Mehrfachverriegelungen, bei denen vor dem Absperren eine Betätigung des Türgriffs nach oben erforderlich ist, für automatisierte Systeme meist ungeeignet.

Clever – auch beim Einbruchschutz?

Und wie ist es um die Sicherheit der elektronischen Schließsysteme bestellt? Hier spielen etwa Cybersicherheit und Datenschutz eine Rolle. «Es sollte strikt darauf geachtet werden, dass die Datenübertragungen mittels aktueller End-zu-End-Kryptographie geschützt sind», sagt Reinhard Hupke. Orientierung bieten Gütesiegel von unabhängigen IT-Prüfstellen.

Jegliche Erfassung von Zutrittsdaten erfordert zudem Transparenz gegenüber den betroffenen Personen. Reinhard Hupke: «Ein weiteres wichtiges Kaufkriterium ist die Zusage des Herstellers, das System über einen langen Zeitraum mit Sicherheits-Patches zu versorgen.»

Wissen solle man außerdem: In puncto Einbruchschutz bieten elektronische Aufsatzschlösser in der Regel keinen zusätzlichen Schutz. Eine Tür mit einfachem Schließzylinder bleibt anfällig, egal ob dahinter ein Smart Lock sitzt. «Da die Installation auf der Türinnenseite erfolgt, bleibt die Modifikation von außen unsichtbar, sodass Einbruchsversuche weiterhin auf den originalen Schließzylinder bzw. den Schutzbeschlag treffen», sagt Hupke. Um eine Tür einbruchssicherer zu machen, müsste man also zusätzlich in Zylinder und Türverstärkung investieren.

Wer Smart Locks einbauen möchte, sollte außerdem prüfen, ob die Nutzung Auswirkungen auf einen etwaigen Versicherungsschutz hat. Stimmen Sie sich dafür mit Ihrem Sachversicherer ab. «Für den Fortbestand des Sachversicherungsschutzes ist ausschlaggebend, dass die Anlage den Zylinder beim Verlassen des Hauses vollständig verriegelt», sagt Reinhard Hupke. «Hochwertige Systeme machen das automatisch.»