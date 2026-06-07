Nach schwachem Auftakt
Slalom-Kanutin Funk Zweite bei Weltcup in Prag
Ricarda Funk
Ricarda Funk schaffte es am Sonntag aufs Treppchen. (Archivbild)
Dan Himbrechts. DPA

Die erste Standort-Bestimmung der Slalom-Kanuten vor der WM im Juli fällt enttäuschend aus. Erst am letzten Tag des Weltcups in Prag gibt es den ersten Podiumsplatz für die deutschen Teilnehmer.

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Prag (dpa) – Die deutschen Slalomkanuten sind auf dem Weg in Richtung Weltmeisterschaften in Oklahoma City noch weit von ihrer WM-Form entfernt. Beim Weltcup in Prag konnte Tokio-Olympiasiegerin Ricarda Funk vom KSV Bad Kreuznach erst am letzten Wettkampftag mit dem zweiten Rang im Cross Individual einen Podiumsplatz belegen. «Cross ist meine Wackeldisziplin, man weiß nie, was dabei rauskommt», sagte die 34-Jährige, «die Tore sind schwer zu fahren. Aber ich habe mich durchgekämpft und war sehr überrascht über meine Zeit.»

An den beiden Tagen zuvor waren die deutschen Kanuten an den Medaillenrängen vorbeigefahren. Funk und der Augsburger Noah Hegge hatten in den Kajak-Wettbewerben zum Auftakt jeweils einen fünften Platz belegt, einen Tag später hatten alle Canadier-Boote das Finale verpasst. «Es war definitiv nicht das, was wir uns vorgestellt haben. Ich denke, das Race-Setup war nicht optimal eingestellt», sagte Cheftrainer Thomas Apel, «der Grundspeed stimmt, aber – so sind nun einmal die Regeln – die Strafpunkte werden dazuaddiert. Und das hat uns das Genick gebrochen.»

© dpa-infocom, dpa:260607-930-185380/1

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