Macht fit und wach? Auf Tiktok und Instagram haben viele die Kombi aus Skyr und Energydrink entdeckt. Was eine Ernährungsexpertin dazu sagt - und wie alle, die keinen Skyr bekommen, tricksen können.

München/Berlin (dpa/tmn) – Prost! Auf Tiktok, Instagram und Co. probieren derzeit viele Menschen eine ungewöhnliche Kombination aus: Skyr plus Energydrink. Sie füllen beide Zutaten in einen Shaker, schütteln fleißig, damit die Kohlensäure verschwindet – und gehen dann zum «Taste Test» (engl. Geschmackstest) über.

Die Vergleiche reichen vom Trinkjoghurt bis hin zum Proteinshake – je nachdem, mit welcher Energy-Sorte gearbeitet wurde. Plus: So mancher verspricht sich vom Drink sowohl einen Energie- als auch einen Protein-Kick. Wie gesund ist diese Mische?

Eine Zutat überzeugt die Ernährungsexpertin, eine nicht

«Skyr selbst ist durchaus ein sinnvolles Lebensmittel», sagt Daniela Krehl, Ernährungsexpertin von der Verbraucherzentrale Bayern. Dabei handelt es sich um ein traditionelles Milchprodukt aus Island, das im Geschmack an Magerquark erinnert, dabei aber cremiger ist.

«Skyr enthält rund 10 Gramm Eiweiß pro 100 Gramm, ist sehr fettarm und sättigt gut», zählt Daniela Krehl auf. Keine Überraschung also, dass bei vielen Hobby-Sportlerinnen und Fitness-Enthusiasten dieses Produkt längst einen festen Platz im Kühlschrank hat.

So weit, so gut: Vom zweiten Bestandteil des Trend-Getränks – den Energydrinks – ist die Ernährungsexpertin allerdings weniger angetan. Denn die enthalten mitunter viel Zucker – und viel Koffein.

Die Hersteller dürfen pro Liter bis zu 320 Milligramm Koffein einsetzen. Eine Untersuchung der Zeitschrift von «Öko-Test» aus dem April 2025 zeigt: Alle 22 untersuchten Energydrinks reizen diese Menge aus. Eine Dose von 250 Millilitern enthält somit 80 Milligramm Koffein – das ist etwa so viel wie kleine Tasse Kaffee.

Viel Koffein in Energydrinks: Kinder und Jugendliche gefährdet

Das Problem: Weil Zucker, Süßstoffe und Aromen den bitteren Koffeingeschmack überdecken, bleibt es oft nicht nur bei einer Dose, so die Verbraucherschützer. Wer mehrere Energydrinks hintereinander trinkt, kann unerwünschte Wirkungen wie Nervosität, Übelkeit, Kopfschmerzen, Schweißausbrüche und Herzrasen erleben.

Besonders gefährdet sind Kinder und Jugendliche.

Für sie liegt die Höchstmenge, die sie an Koffein aufnehmen sollten, geringer als für Erwachsene.

Ein gesundheitliches Risiko besteht demnach, wenn sie am Tag mehr als 3 Milligramm Koffein pro Kilogramm Körpergewicht aufnehmen.

Trinkt ein Jugendlicher mit 50 Gramm Körpergewicht eine große Dose Energydrink (500 Milliliter), ist die Menge überschritten, rechnet die Verbraucherzentrale vor.

Bei Energydrinks gilt also: Erwachsene sollten sie nur in Maßen konsumieren, Kinder und Jugendliche nach Ansicht der Verbraucherschützer am besten gar nicht. Sie fordern daher ein Verkaufsverbot von Energydrinks für Minderjährige.

Kein «Fatburner» oder Fitness-Getränk

Zurück zur Skyr-Energydrink-Mische: Kann sie dabei helfen, Fitnessziele zu erreichen? Hier erwartet man besser nicht zu viel.

«Zwar stimmt es, dass Koffein den Stoffwechsel kurzfristig anregen kann. Studien zeigen, dass es den Energieverbrauch leicht erhöht und die Fettverbrennung – insbesondere in Verbindung mit körperlicher Aktivität – steigern kann», erklärt Daniela Krehl. «Der Effekt ist jedoch relativ klein und macht so ein Getränk noch lange nicht zu einem „Fatburner“ oder Fitness-Getränk.»

Kein Skyr zu bekommen? Dann hilft dieser Trick

Ob für den Trend-Drink oder einfach nur fürs Frühstück mit Haferflocken und Obst: Wer derzeit Skyr kaufen möchte, findet womöglich ein leeres Fach im Kühlregal vor.

Ernährungsexpertin Krehl hat eine Idee, wie man sich dann selbst helfen kann: «Magerquark mit etwas Milch oder Mineralwasser cremig rühren – dann hat er eine ähnliche Konsistenz wie Skyr.» Gut zu wissen: Magerquark liefert sogar noch etwas mehr Eiweiß.