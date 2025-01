Sky: FC Bayern will mit Müller um noch ein Jahr verlängern

München (dpa) – Thomas Müller könnte beim FC Bayern einem Medienbericht zufolge eine weitere Vertragsverlängerung bekommen. Der Sender Sky berichtet, dass der deutsche Fußball-Rekordmeister erwäge, dem Routinier einen neuen Einjahreskontrakt bis Sommer 2026 zu geben. Der aktuelle Vertrag des Offensivspielers läuft nach dieser Saison aus. Ein konkretes Angebot für den 35-Jährigen gebe es aber noch nicht, hieß es weiter.

Müller selbst hatte in dieser Woche nach dem Testspiel bei Red Bull Salzburg (6:0) auf Fragen zu seiner Zukunft geantwortet, es gebe keinen neuen Stand, er sei «ganz entspannt» und es sei «alles offen». Demnach müsse zunächst der Weltmeister von 2014 selbst entscheiden, ob er seine Karriere fortsetzt. Es ist zu erwarten, dass Müller als langjähriger Topverdiener Abstriche beim Gehalt machen muss, um einen neuen Kontrakt bei den Bayern zu bekommen.

Verhandlungen mit Kimmich und Musiala im Fokus

Priorität an der Säbener Straße haben die Vertragsgespräche mit Defensivakteur Joshua Kimmich, dessen Kontrakt ebenso wie jene von Müller, Leroy Sané und Alphonso Davies im Sommer ausläuft, und Jamal Musiala. Der Stürmer ist zwar noch bis 2026 an den Verein gebunden, der Tabellenführer der Bundesliga aber will mit dem DFB-Star für mehrere Jahre verlängern.

Dass die Torhüter Manuel Neuer (38) und Sven Ulreich (36) ihre im Sommer auslaufenden Verträge um jeweils eine Saison verlängern, gilt als Formsache.