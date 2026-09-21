Bislang mussten Familien mit vielen Kindern oder großem Freundeskreis im VW-Konzern wahlweise ID.Buzz oder Verbrenner fahren. Jetzt bietet ihnen Skoda auch eine elektrische SUV-Alternative.

Weiterstadt (dpa/tmn) – Skoda bringt als erste Marke im VW-Konzern ein SUV mit sieben Sitzen an die Ladesäule. Bislang gab es die nur im ID.Buzz oder bei den Verbrennern. Dafür lassen die Tschechen nach eigenen Angaben noch in diesem Jahr den Peaq von der Leine und wollen dafür mindestens 49.900 Euro verlangen.

Für einen Aufpreis von gut 6.000 Euro zum bisherigen Topmodell Enyaq wachsen Länge und Radstand um rund 20 Zentimeter auf 4,87 und 2,96 Meter. Das schafft innen Platz für die dritte Sitzreihe, die allerdings nur als Option angeboten wird und eher für den Nachwuchs gedacht ist als für Erwachsene. Immerhin lässt sich die Mittelbank für den bequemen Einstieg um zwei Handbreit verschieben.

Zum üppigen Platzangebot und der dritten Reihe verspricht Skoda auch viel Raum für Koffer & Co: 935 Liter lassen sich hinter der Heckklappe verstauen, während das Gepäckrollo und das Ladekabel im Frunk unter der Fronthaube verschwinden.

Reichweiten von bis zu über 640 Kilometer sollen möglich sein

Technisch bedient sich Skoda aus dem modernisierten MEB-Regal des Mutterhauses. Für den Peaq holen sie aus diesem Elektro-Baukasten drei Motorisierungen und zwei Akkus: Das Angebot reicht von 150 kW/204 PS oder 210 kW/286 PS mit Front- bis hin zu 220 kW/299 PS und Allradantrieb und die Energie liefern Akkus mit 63 oder 91 kWh.

Die sollen laut Skoda Normreichweiten von 459 bis 647 Kilometern ermöglichen und lassen sich danach unter optimalen Bedingungen mit bis zu 200 kW in einer knappen halben Stunde von zehn auf 80 Prozent laden. Das Spitzentempo gibt Skoda mit 180 km/h an und der Spurt von 0 auf 100 Sachen gelingt bestenfalls in 6,7 Sekunden.