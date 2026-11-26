In den meisten Skigebieten kostet der Tagesskipass mehr als 70 Euro, zeigt eine aktuelle Auswertung. Wo es vergleichsweise günstig und wo überraschend teuer ist - und wie Skiurlauber sparen können.

München (dpa/tmn) – Skipässe werden teurer. In einer ADAC-Untersuchung von 29 Skigebieten in sechs Ländern stiegen die Preise um durchschnittlich 5,7 Prozent im Vergleich zum vergangenen Winter. Im Vorjahr hatte die Preissteigerung bei rund 5 Prozent gelegen.

In der Mehrheit der betrachteten Gebiete kostet das Tagesticket für einen Erwachsenen zum Jahreswechsel 2026/27 mehr als 70 Euro, nur acht Gebiete lagen unter der Marke – sechs in Deutschland, und zwar deutlich: In Winterberg, Feldberg, Balderschwang, Lenggries-Brauneck, Spitzingsee-Tegernsee und am Arber liegen die Preise zwischen 53 und 55, in Balderschwang bei 49 Euro.

Unter den Skigebieten mit großer Pistenauswahl stachen die beiden französischen Skigebiete Alpe d´Huez und Les deux Alpes (jeweils mehr als 200 Kilometer Pistenlänge) mit je 68 Euro für das Tagesticket an diesem stark nachgefragten Zeitraum heraus.

Die Schweiz ist teuer – und ein Gebiet in Tschechien

Am oberen Ende des Preisniveaus lagen die drei Schweizer Gebiete im Vergleich: Laax-Flims (rund 99 Euro), Davos Klosters (rund 102 Euro) und Zermatt, wo laut dem ADAC gut 112 Euro fällig werden.

Überraschend teuer ist das Tagesticket laut der Auswertung im tschechischen Spindlermühle mit umgerechnet knapp 82 Euro, wenn man es am Skitag vor Ort an der Kasse kauft. Wer es sich am Selbstbedienungsterminal zieht, zahlt etwas weniger – deutlich günstiger wird es, wenn man frühzeitig online bucht. Da kosten etwa das Tagesticket für Silvester aktuell rund 50 Euro.

Neben den Tagestickets wurde untersucht, wie viel eine Familie mit zwei Erwachsenen, einem Jugendlichen von 14 Jahren und einem Kind von zehn Jahren für drei Tage Skipässe zahlt: Hier reichte die Bandbreite von 387 Euro in Balderschwang und Spitzingsee-Tegernsee bis zu rund 918 Euro in Laax-Flims. In den meisten betrachteten Alpengebieten in Österreich, Frankreich und Italien liegen sie für den Jahreswechsel zwischen gut 600 und 800 Euro.

Wie sich sparen lässt

Wer weniger bezahlen will, sollte Tickets vorab online kaufen – das ist häufig günstiger als an der Tageskasse, wie das Beispiel Spindlermühle zeigt.

Gerade auch in der Schweiz und teils in Österreich setzen Skigebiete auf dynamische Preise: Je nach Wetter und Nachfrage können die Preise variieren, in der Regel sind Frühbucher günstiger dran. Die Kehrseite ist das Risiko, dass etwas dazwischenkommt oder man Schlechtwettertage erwischt. Denn die Skipässe seien dann häufig nicht stornierbar, so der ADAC.

Es lohnt sich auch, Familienangebote und Altersgrenzen für Kinder- und Jugendtickets verschiedener Skigebiete zu vergleichen. Teilweise unterscheiden sich die Vergünstigungen deutlich.

Besonders teuer sind Skipässe – und auch Unterkünfte – in der Hauptsaison rund um Weihnachten und Neujahr sowie während der Winterferienzeiten im Februar. Für flexible Skiurlauber empfehle sich Mitte bis Ende Januar als beste Reisezeit in Richtung Alpen, rät Jonas Meister vom Veranstalter Snowtrex. Nach Neujahr sei hier ein Preisrückgang von bis zu 50 Prozent zu verzeichnen, da europaweit keine Schulferien seien.

Eine Alternative sei Mitte bis Ende März, wenn die Tage schon länger werden. Dann sollte man aber lieber schneesichere Höhenlagen ansteuern, so Meister.