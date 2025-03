Innsbruck (dpa/tmn) – Weil Ostern 2025 vergleichsweise spät im Jahr ist, ist die Auswahl an Skigebieten während der Schulferien schon ausgedünnt. Besonders dann, wenn man in der Woche nach den Feiertagen auf die Pisten möchte: Denn viele große Skigebiete beenden am Ostersonntag oder Ostermontag, also am 20. oder 21. April, ihre Saison. Andere schließen schon vor Ostern.

Immerhin: Eine Reihe bekannter, hoch gelegener Gebiete lässt die Lifte noch länger laufen. Ischgl und Sölden in Tirol oder Engelberg am Titlis in der Schweiz zum Beispiel haben bis 4. Mai geöffnet, ebenso Les Deux Alpes* in Frankreich oder der Schnalstaler Gletscher in Südtirol. Und auch: die Zugspitze, Deutschlands einziges Gletscherskigebiet.

Über das erste Maiwochenende hinaus halten dann aber wirklich nur noch wenige Gebiete in Europa den Skibetrieb aufrecht. Laut einer Übersicht des Portals Skiresort.de sind es diese Orte (mit voraussichtlichem Saisonende):

Zermatt (Schweiz) – ganzjährig**

Hintertuxer Gletscher (Österreich) – ganzjährig**

Mölltaler Gletscher (Österreich) – 8. Juni

Riksgränsen (Schweden) – 25. Mai***

Kitzsteinhorn (Österreich) – 18. Mai

Levi (Finnland) – 18. Mai

Kaunertaler Gletscher (Österreich) – 18. Mai

Stubaier Gletscher (Österreich) – 11. Mai

* Pisten für Profitraining und Skiclubs bis 6. Juli

** Sommerskibetrieb auf wenigen Pistenkilometern

*** einzelne Lifte öffnen zu Midsommar am 20. und 21. Juni

Zu Ostern noch mal Hochbetrieb

Um Ostern herum, während der Schulferienzeiten, ist in den geöffneten Skigebieten noch einmal Hochbetrieb. In Jahren wie diesem, wo sie so spät im Kalender sind, ist zum Beispiel am Hintertuxer Gletscher besonders viel los, wie ein Skilehrer vor Ort erzählt: Bis zu 100 Kolleginnen und Kollegen sind dann im Einsatz – mehr als zu jeder anderen Zeit der Wintersaison.

Wenn sich der Ferientrubel gelegt hat, geht es dann aber durchaus ruhig und entspannt zu. Teils gibt es rabattierte Frühjahrstarife für die Liftpässe.

Gleiten über Firn und Chillen in der Sonne

Skifahren und Snowboarden spät in der Saison hat seine Reize. Die Tage sind länger und der Schnee ist besonders: Im Laufe des Frühjahrs durchfeuchtet und gefriert er immer wieder und wird dadurch sehr kompakt – man spricht von Firn. Darauf zu fahren, fühle sich an, als würde man «über eine ganz dünne, weiche Watteschicht gleiten, die von einem glatten Untergrund getragen wird», beschreibt der Deutsche Skiverband (DSV).

Allerdings das Timing entscheidend: Wer morgens zu früh dran ist, rutscht über gefrorenen Untergrund. Wer zu spät kommt, steckt im Sulz.

Ab mittags, wenn der Schnee dann oft feuchter und schwerer wird, fahren nur noch Hartgesottene – der Rest sucht sich ein sonniges Plätzchen auf der Hütte und tut etwas für seinen Vitamin-D-Haushalt.

Oder: Man wechselt von den Skistiefeln in die Wanderschuhe oder von den Brettern aufs Fahrrad. In niedrigeren Lagen lässt sich zu dieser Jahreszeit oft schon ausgezeichnet Wandern oder Mountainbiken.