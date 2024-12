Ski-Star Sarrazin nach Sturz mit Helikopter abtransportiert

Bormio (dpa) – Skirennfahrer Cyprien Sarrazin ist im Abfahrtstraining in Bormio heftig gestürzt. Der Franzose verlor bei einer Bodenwelle die Kontrolle, schlug auf der berühmten Stelvio-Piste auf, rutschte den Hang hinab und landete im Fangnetz. Er wurde behandelt und mit einem Hubschrauber abtransportiert. Nähere Informationen zu Sarrazins Gesundheitszustand gab es zunächst nicht.

Der 30-Jährige hatte im vergangenen Winter für Furore gesorgt und unter anderem die beiden Abfahrten auf der legendären Streif in Kitzbühel gewonnen. Auch im italienischen Bormio hatte Sarrazin triumphiert. Dort finden an diesem Wochenende zwei Speed-Rennen der Männer statt – eine Abfahrt am Samstag und ein Super-G am Sonntag.