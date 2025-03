Ski-Star Odermatt geschlagen: Kristoffersen triumphiert

Kranjska Gora (dpa) – Der norwegische Skirennfahrer Henrik Kristoffersen hat den Riesenslalom in Kranjska Gora gewonnen. Der 30-Jährige siegte bei dem Event in Slowenien mit 0,41 Sekunden Vorsprung vor dem seit dieser Saison für Brasilien startenden Lucas Pinheiro Braathen. Der im Gesamtweltcup führende Schweizer Topfahrer Marco Odermatt musste sich mit Rang drei begnügen.

Bester Deutscher war Anton Grammel auf Platz 15. Er sei im zweiten Durchgang noch mal «deutlich aktiver und frecher gefahren», sagte der sichtlich zufriedene 26-Jährige dem ZDF. Er fahre diese Saison wesentlich konstanter als in den Jahren zuvor, erklärte Grammel. Darauf wolle er weiter aufbauen.

Gesamtsieg im Riesenslalom bleibt umkämpft

In der Riesenslalom-Gesamtwertung schob sich Kristoffersen durch seinen Sieg bis auf 41 Punkte an Spitzenreiter Odermatt heran. Zwei Rennen stehen in dieser Disziplin in diesem Winter noch aus.

Am Sonntag findet in Kranjska Gora noch ein Slalom mit dem deutschen Hoffnungsträger und WM-Bronzemedaillengewinner Linus Straßer statt.