Emma Aicher sorgt weiter für Furore. In Levi gelingt dem deutschen Alpin-Ass ein historischer Erfolg. Die 23-Jährige überzeugt mit Feingefühl, Nervenstärke und der Hilfe eines «Zauberers».

Levi (dpa) – Emma Aicher fütterte ihr Rentier und posierte fröhlich mit dem Weihnachtsmann. Mit ihrem ersten Weltcup-Sieg im Slalom hat die deutsche Ski-Hoffnung im Flutlicht von Levi für das nächste Glanzstück gesorgt. Schon nach zwei Saisonrennen lässt sich festhalten: Die 23-Jährige schwingt sich mehr und mehr zur Favoritin auf den Gewinn des Gesamtweltcups auf.

«Richtig cool» sei dieser Sieg gewesen, meinte Aicher. Wie das in Levi so üblich ist, gab es für den Triumph nicht nur 100 Weltcup-Punkte, sondern auch die Patenschaft für ein Rentier. Noch etwas, worauf sich die junge Deutsche freuen kann, wenn sie in den kommenden Jahren an den für sie so besonderen Ort nördlich des Polarkreises zurückkehrt. Levi und Aicher – das passt zusammen.

Dort, wo sie einst auch schon ihre ersten Punkte und ihren ersten Podestplatz im Slalom bejubelt hatte, beeindruckte Aicher am Samstag erneut mit Feingefühl und Nervenstärke. Wie ein «Full Circle Moment» fühle sich dieser Erfolg an, meinte die Allrounderin. Für sie habe sich also ein Kreis geschlossen.

Shiffrins Verzicht eiskalt genutzt

Einen Tag nach ihrem Geburtstag gewann die Tochter eines Deutschen und einer Schwedin mit 0,43 Sekunden Vorsprung vor der für Albanien startenden und ebenfalls aufstrebenden Lara Colturi. Dritte wurde die Österreicherin Katharina Truppe mit einem Rückstand von 0,50 Sekunden. Lena Dürr musste sich mit Platz 18 begnügen. Der guten Stimmung im deutschen Team tat das aber keinen Abbruch. Alpin-Juwel Aicher überstrahlt derzeit eben alles.

«Ausgezeichnet» sei Aichers Leistung gewesen, lobte Frauen-Cheftrainer Andreas Puelacher. In Abwesenheit der langjährigen Slalom-Dominatorin Mikaela Shiffrin, die ihren Fokus in dieser Saison eher auf den Riesenslalom und den Super-G richtet, fuhr Aicher souverän zu ihrem sechsten Weltcup-Erfolg. Drei Wochen nach dem überraschend starken dritten Platz im Riesenslalom von Sölden war es das nächste fette Statement der Hochbegabten.

Neureuther schwärmt vom «Zauberer»

Sie habe es genossen, mit Startnummer eins auf die Strecke zu gehen und sich nicht an anderen Athletinnen orientieren zu müssen, sagte Aicher nach dem ersten Durchgang. Sie hatte aber nicht etwa davon profitiert, dass die Piste im weiteren Verlauf nachgegeben hätte. Der Untergrund sei perfekt präpariert gewesen, meinte der Sportliche Leiter Andreas Ertl vom Deutschen Skiverband.

Die abgezockte Aicher hatte vielmehr auch bei eisigen Temperaturen unter dem Gefrierpunkt wieder mal das richtige Gespür – und das richtige Material. Ihr Servicemann sei ein «Zauberer», schwärmte Ex-Skistar Felix Neureuther als TV-Experte im Bayerischen Rundfunk.

Letzter deutscher Gesamtsieg vor 15 Jahren

Zaubert sich Aicher diesen Winter womöglich zur großen Kristallkugel? Als bislang letzte Deutsche holte Maria Höfl-Riesch den Gesamtsieg – vor 15 Jahren. Aicher, die schon vergangene Saison bis zum Schluss um die Kugel mitfuhr und zudem gleich zwei olympische Silbermedaillen bejubeln durfte, nährte mit ihrem Einstieg in diesen Winter jedenfalls die Hoffnungen.

Beim Auftakt in Sölden zeigte sie, dass sie inzwischen auch in ihrer vermeintlich schwächsten Disziplin, dem Riesenslalom, ganz vorn mitfährt. Beim Flutlicht-Spektakel in Finnland bewies sie nun, dass sie auch mit dem Druck der Führenden umgehen und ihren Vorsprung im Finale verteidigen kann.

Auch am kommenden Samstag steht für die alpinen Frauen ein Slalom an. Die Amerikanerin Shiffrin wird in Gurgl in Tirol dann erneut fehlen – und Aicher womöglich im dritten Rennen der Saison zum dritten Mal auf das Podium rasen.