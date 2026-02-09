Simon Jocher fährt in der alpinen Team-Kombination stärker als zuletzt, der Rückstand auf die Podestplätze ist aber schon beträchtlich. Die Entscheidung fällt im Slalom mit Linus Straßer.

Bormio (dpa) – Die deutschen Skirennfahrer Simon Jocher und Linus Straßer haben zur Halbzeit der olympischen Team-Kombination nur noch geringe Aussichten auf eine Medaille. Jocher präsentierte sich in der Abfahrt in Bormio am Vormittag deutlich stärker als noch bei seinem 21. Platz im Einzelrennen am Samstag, gibt Straßer für den entscheidenden Slalom ab 14.00 Uhr allerdings trotzdem 1,05 Sekunden Rückstand auf Rang drei mit.

Die Bestzeit fuhr der italienische Shootingstar und Kitzbühel-Sieger Giovanni Franzoni, der gemeinsam mit Alex Vinatzer antritt. Dahinter lauern gleich drei Duos aus der Schweiz. Die einzige deutsche Paarung liegt auf Rang elf.

Die Team-Kombination feierte im vergangenen Jahr in Saalbach-Hinterglemm in Österreich ihre WM-Premiere. Bei den Winterspielen in Italien gehört sie nun auch erstmals zum olympischen Programm. Ein Athlet bestreitet die Abfahrt, ein anderer den Slalom; anschließend werden beide Zeiten addiert.