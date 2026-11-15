Linus Straßer erlebt einen durchwachsenen ersten Slalom in diesem Winter. Ein Brasilianer sorgt beim Flutlicht-Spektakel in Finnland erneut für Furore.

Levi (dpa) – Skirennfahrer Linus Straßer hat die vorderen Plätze im ersten Slalom der Saison klar verpasst. Der 34-Jährige fuhr beim Sieg des für Brasilien startenden Lucas Pinheiro Braathen in Levi auf Rang 13. Es war Straßers erster Auftritt in diesem Weltcup-Winter. Den Riesenslalom im österreichischen Sölden vor drei Wochen hatte der Routinier ausgelassen.

Pinheiro Braathen war wie schon beim Auftakt auf dem Rettenbachferner nicht zu schlagen. Im finnischen Flutlicht triumphierte er mit mehr als einer halben Sekunde Vorsprung vor dem Franzosen Clement Noel. Dritter wurde der Schweizer Olympiasieger Loic Meillard. «Vamos», brüllte Pinheiro Braathen im Zielraum. Der 26-Jährige will in diesem Winter den großen Schweizer Dominator Marco Odermatt im Kampf um den Gesamtweltcup herausfordern.

Straßer stellt sich auf schwierige Saison ein

Straßer, der WM-Dritte von 2025, war trotz seines durchwachsenen Einstiegs nicht unzufrieden. «Es waren gute Ansätze dabei», sagte er dem Bayerischen Rundfunk. Er habe sich «ganz gut gefühlt». Das generelle Niveau im Slalom bezeichnete er als «pervers». Er werde diese Saison sicher kämpfen müssen, meinte er. Aber darauf habe er sich eingestellt und das nehme er auch gern an.

Straßers Teamkollege Dominik Zerhoch verpasste das Finale als 65. deutlich. Nickco Palamaras schied aus.