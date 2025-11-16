Ski-Ass Straßer in Levi deutlich geschlagen – Braathen siegt

Für Linus Straßer lief der erste Weltcup-Slalom nicht wie erwünscht. Trotz guter Ausgangslage wird er in Lappland abgehängt. Für einen historischen Sieg sorgt ein norwegischer Brasilianer.

Levi (dpa) – Linus Straßer hat beim ersten Weltcup-Slalom der neuen Saison einen Spitzenplatz klar verpasst. Der WM-Dritte aus der Vorsaison wurde in Levi in Nordfinnland 15. mit 1,51 Sekunden Rückstand auf Sieger Lucas Pinheiro Braathen. Straßer war als Vierter in den entscheidenden Durchgang gestartet, fiel dann auf dem letzten Teilabschnitt aber noch weit zurück.

Hinter dem gebürtigen Norweger Braathen, der nach seinem Abschied vom norwegischen Ski-Verband den ersten Weltcup-Sieg der Historie für Brasilien verbuchte, kamen Olympiasieger Clement Noel aus Frankreich und der Finne Eduard Hallberg auf die Plätze zwei und drei.

Nicht in die besten 30 des ersten Durchgangs und damit ins Finale geschafft hatten es die drei anderen deutschen Starter Anton Tremmel (34.), Sebastian Holzmann bei dessen Comeback nach einem Kreuzbandriss (47.) und Debütant Dominik Zerhoch (61.). Schon am Wochenende geht es mit Slaloms der Männer und Frauen in Gurgl in Tirol weiter. Dann greifen auch Emma Aicher und Lena Dürr wieder an, die am Samstag in Levi Dritte und Vierte geworden waren.