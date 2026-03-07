Skirennfahrer Lucas Pinheiro Braathen gewinnt den Riesenslalom in Kranjska Gora. Favorit Marco Odermatt verpasst das Podest. Der Deutsche Anton Grammel fährt sein bislang bestes Weltcup-Ergebnis ein.

Kranjska Gora (dpa) – Olympiasieger Lucas Pinheiro Braathen hat den Riesenslalom von Kranjska Gora gewonnen und die Entscheidung im Kampf auf die kleine Kristallkugel auf das Saisonfinale vertagt. Der Brasilianer hatte im Ziel 0,54 Sekunden Vorsprung auf den Schweizer Loic Meillard. Dritter wurde der Österreicher Stefan Brennsteiner.

Dominator Marco Odermatt fuhr nur auf Platz fünf. Damit liegt der Schweizer in der Riesenslalom-Wertung zwar immer noch mit 495 Punkten an der Spitze. Braathen (447) und Meillard (406) haben aber beim Saisonfinale Ende März in Lillehammer noch Chancen auf die kleine Kristallkugel.

Erste Top-Ten-Platzierung für Grammel

Die Deutschen Anton Grammel (8.), Jonas Stockinger (13.) und Fabian Gratz (17.) fuhren ebenfalls in die Punkteränge und sind in Lillehammer dabei. Nur die besten 25 Rennläufer der Riesenslalom-Wertung starten dort.

Für Grammel war es außerdem die erste Weltcup-Platzierung unter den besten Zehn. Alexander Schmid hatte den zweiten Durchgang in Kranjska Gora verpasst. Am Sonntag (9.30 Uhr/12.30 Uhr) steht noch ein Slalom in Slowenien an.