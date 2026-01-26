Melbourne (dpa) – Titelverteidiger Jannik Sinner hat bei den Australian Open mühelos das Viertelfinale erreicht. Der Italiener setzte sich gegen seinen Landsmann Luciano Darderi ohne Probleme mit 6:1, 6:3, 7:6 (7:3) durch und konnte dabei Kräfte für den weiteren Turnierverlauf sparen. Sinner benötigte nur 2:09 Stunden für seinen Erfolg. Zwei Tage zuvor hatte er in der dritten Runde gegen den Amerikaner Eliot Spizzirri bei großer Hitze noch mit Krämpfen am ganzen Körper zu kämpfen gehabt.

Wie Sinner steht auch sein Landsmann Lorenzo Musetti im Viertelfinale. Die Nummer fünf der Welt gewann überraschend klar gegen den Amerikaner Taylor Fritz mit 6:2, 7:5, 6:4 und trifft jetzt auf Rekord-Grand-Slam-Champion Novak Djokovic. Der 38 Jahre alte Serbe war kampflos weitergekommen, weil sein Gegner Jakub Mensik wegen einer Bauchmuskelverletzung zum Achtelfinale nicht antreten konnte.