Sind Sie sich sicher, dass Sie Erdbeeren richtig waschen?

Mit einem Trick bleibt der volle Erdbeergeschmack erhalten – und Zucker lässt sich clever ersetzen. Plus: Rezept für sommerliche Erdbeer-Plunderstücke mit Limette!

Bonn/Sandhatten (dpa/tmn) – Ob eine Handvoll Erdbeeren oder eine ganze Schüssel: Fragen Sie sich auch immer, ob der grüne Kelch vor dem Waschen der roten Früchtchen entfernt werden soll oder besser danach? Klare Antwort: Der Kelch sollte beim Waschen noch dran sein. Denn das Entfernen vor dem Waschen würde die Struktur der Beere an der Schnittstelle zerstören.

Das wäre kein Schönheitsfehler, aber eine Frage des Geschmacks: Dringt das Wasser an der Schnittstelle ein, spült es den Fruchtzucker aus und verwässert den Geschmack, so das Bundeszentrum für Ernährung (BZfE).

Was sich weniger Menschen fragen, aber oft falsch machen: Die Erdbeeren sollten im Wasserbad schonend gewaschen werden – und nicht unter einem fließendem Wasserstrahl. Denn der würde ebenfalls die Erdbeeren verletzen.

Wer seine Erdbeeren ohne Kelch gewaschen hat, greift meist zu reichlich Zucker, um den verwässerten Geschmack wieder auszugleichen. Einzuckern sollte man die Beeren allerdings erst kurz vor dem Verzehr, dann ziehen sie nicht so viel Saft, erklären die Ernährungsexperten. Sie raten auch, zu feinem Puderzucker zu greifen. Der verteilt sich besser als Kristallzucker und lässt sich auch maßvoller dosieren.

Statt Einzuckern: Der Trick mit Orangensaft

Es gibt aber auch noch eine süße Alternative zum Einzuckern: Wer auf extra Zucker verzichten möchte, kann die Beeren auch mit 1 – 2 EL frischem Orangensaft mischen – so bleibt es fruchtig und reicht zur Geschmacksabrundung meist aus.

Zum Tag der deutschen Erdbeere am Pfingstsonntag hat das Netzwerk der Spargel- und Beerenverbände eine Zubereitungsidee parat:

Rezept für Erdbeer-Plunder mit Limette

Knuspriger Blätterteig, fruchtig-süße Erdbeeren und ein Hauch Limette machen diese Plunderstücke zum perfekten sommerlichen Genuss. Und so geht's:

Zutaten für 8 Erdbeer-Plunder-Stücke:

250 g Erdbeeren

2 EL Zucker

1 unbehandelte Limette

500 ml Vollmilch

1 Pck. Vanillepuddingpulver

1 Rolle Blätterteig (aus dem Kühlregal)

1 Eigelb

100 g Puderzucker

Zubereitung:

Erdbeeren waschen, trocken tupfen und in Scheiben schneiden. In eine Schüssel geben und mit 2 EL Zucker vermengen. Limette waschen, trockenreiben und die Hälfte der Schale fein abreiben und zu den Erdbeeren geben. Die Limette halbieren, eine Hälfte auspressen und 2–3 EL zu den Erdbeeren geben. Alles gut vermengen und ziehen lassen Inzwischen Pudding nach Packungsanleitung zubereiten und auskühlen lassen. Backofen auf 180 Grad Heißluft vorheizen. Blätterteig auf einem mit Backpapier belegtem Backblech ausrollen und in 8 gleichmäßig große Quadrate teilen. Auf jedes Quadrat etwas Pudding geben und gleichmäßig verstreichen. Erdbeerscheiben darauf verteilen. Zwei gegenüberliegende Ecken diagonal über die Füllung klappen und die Spitzen leicht andrücken. Eigelb verquirlen und die Erdbeer-Plunder damit bestreichen. Im Ofen auf mittlerer Schiene etwa 15 Min. goldbraun backen und dann auskühlen lassen. Puderzucker mit 2–3 EL Limettensaft vermengen, den Zuckerguss mit einem Teelöffel über den Erdbeer-Plunder verteilen und direkt genießen.